自由廣場》香港 我們還存在

◎ 陳如媜

睽違兩年，華府龍舟賽上周末重新登場，吸引來自各國的三十多支隊伍參賽，今年首次參賽的「香港隊」（HongKonger）引起我的好奇，這是一支年輕男女組成的隊伍，問及為何參賽？隊長羅易楓（Mary Law）表示，由於新近來到華府的香港人越來越多，為了歡迎他們，團結香港人，藉由參與港人熟悉的龍舟賽活動正是最好的機會，感謝主辦單位提供這個機會，讓在美港人認識彼此，促進交流，並鼓勵香港人融入美國華府主流社會。

另位年輕人梁頌恆（Baggio Leung）則認為，這次參賽的意義首先是要推動香港人的自我認同（Self identity），其次是要讓外界看到我們還存在，沒被打倒。他呼籲香港人應加強「自我認同」，因為「香港就是我們自己」（Hong Kong is ourself）。

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雖然避談政治，但二○二○年夏天才從香港「逃出來」的梁頌恆承認，現在他已經不能回香港了，否則一定會被捕下獄！如今的香港已被中國共產黨控制，成為白色恐怖政權，反對者都被抓走，人人自危。他覺得自己非常幸運，今天還能站在這裡，呼吸自由空氣。

根據個人瞭解，美國人普遍同情香港，當天也有些定居華府的香港僑民來為香港隊加油，德不孤必有鄰，相信香港人在海外會繼續點亮自由民主的火把。

（作者為美國華府媒體人）

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