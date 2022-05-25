自由廣場》口服抗病毒藥Paxlovid的注意事項

◎ 謝炎堯

美國國家衛生研究院要求醫師在處方Paxlovid前，應仔細收集病人同時服用的全部藥品，包括中草藥和健康食品，逐一研判併用安全性，注意多種藥品併用時的不良交互反應，必要時應會診專家。原因是治療高血壓症、糖尿病、高血脂、心血管疾病、精神神經疾病、癲癇和癌症等卅二類上千種重要治療用藥有藥品交互作用，可能增強藥效，危及生命。

人類千萬年演化避免誤食毒物喪命而發展出兩套高效能解毒保命機制，CYP3A酵素（酶）系統和輸送滲透醣蛋白機構（drug transporter permeability-glycoprotein）（P-gp）。任何藥對人體細胞而言，都是不認識的敵人，因此都會藉這兩種機制排斥和破解。Ritonavir抑制這兩個機制，而增強Nirmatrelvir的藥效。

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Paxlovid的有效主成分Nirmatrelvir抑制新冠病毒在人體細胞內繁殖的關鍵酵素（酶）Mpro，阻止病毒繁殖擴散成重症，在發病三日內服用，療效達八十九％，為增強Nirmatrelvir，另含ritonavir抑制CYP3A和P-gp，因而有交互反應的副作用。

例如，口服治療高血壓症的「脈優」（商標名Norvasc；學名amlodipine）5mg，通過腸壁和肝臟兩道防禦系統後，只有漏網的十五％（醫學專門名詞是生體可用率）能發揮降血壓藥效，Ritonavir抑CYP3A系統增強藥效因人而異，必須每日量血壓調整劑量。而服用降血脂藥「立普妥」（商品名Lipitor；學名atorvastatin）因為交互作用血液藥物濃度增高，可能併發橫紋肌溶解症和急性腎衰竭。改用另一降血脂藥「美白樂鎮」（商標名Mevalotin；學名pravastatin）則不受影響，因為它的解毒途徑不是CYP3A。至於對治療異常心律、精神神經疾病、癲癇和癌症等重大疾病的交互作用，無法取得客觀的指標做調整劑量的依據。

基本上，醫師開立處方時，並不是簡單的只考慮有或無交互作用的是非題，而是要充分瞭解病人全部疾病的病情、用藥適應症（可能是其他醫師的處方藥）和可能因為交互作用而產生的不良反應和危險性，以及如何處置。必要時，處方醫師應逐一請教其他共治醫師的意見！

如果病人因為藥物不良反應受害提出民事賠償訴訟，法官不需要專家證明因果關係，可依據經驗法則判決原告勝訴，如果沒有已善盡應注意義務的書面證明，就可能要承擔過失刑事責任。

（作者是台大醫學院內科退休教授）

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