自由廣場》和統會恐怖攻擊只會更堅定台灣認同

◎ 林逸民

五月十五日，美國加州爾灣台灣基督長老教會，租借橘郡拉古納林日內瓦長老會教堂，歡迎張宣信牧師自台灣赴美。當天中國統戰組織「中國和平統一促進會」拉斯維加斯分會理事周文偉，鬼鬼祟祟地來到現場，先以鐵鏈綑綁試圖封鎖出入口，之後進入教堂內持槍掃射。

周文偉攜帶大量武器，事先計畫，意圖造成大屠殺，美國法庭事後認定是泯滅人性的恐怖攻擊不予交保。所幸現場台灣人英勇奮戰，先有鄭達志醫師為保護教堂內所有人，挺身而出與歹徒搏鬥，因而身中三槍犧牲，緊接著張牧師以椅子砸中兇匪，教堂內眾人團結齊力制伏歹徒。

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一場預謀大屠殺，因台灣人的勇氣、機智與團結，而將傷亡縮減為一死五傷，是不幸中的大幸。過去台灣人常常妄自菲薄，認為台灣人面對強橫時只會屈服等死，或是四散逃命，爾灣長老教會的眾人向世人證明，台灣人既能挺身而出，更能臨機應變，還能團結作戰。鄭醫師展現出台灣人捨己為人、勇敢抗暴的偉大情操，但其犧牲也令人悲痛。

兇嫌周文偉堅定自認為是中國人，犯案前將其犯案聲明〈滅獨天使日記〉寄給聯合報系的《世界日報》，其犯案動機就是反對台灣獨立，希望中國併吞台灣，其犯案目的非常明確，就是中國人預謀殘殺台灣人的種族屠殺，其手法如美國法庭認定，是恐怖攻擊。

美國面對恐怖攻擊，堅持不向恐怖份子妥協，更全力打擊、消滅恐怖組織。台灣也應如此。目前，和統會與相關組織人員，在台灣竟可光天化日下活動，實在荒謬；在悼念槍擊案中英勇犧牲的鄭達志醫師之餘，也呼籲政府，應立即清查台灣與和統會有關的各種團體和組織，以國安法等法律嚴格執法。

近來公廣集團發生許多混亂情況，這起不幸事件，後續也出現讓人不解的現象，公視「有話好說」談話節目中，談論拉古納林日內瓦長老會教堂槍擊案時，竟然標題稱兇嫌為「台裔槍手」，台灣人是受害人，竟然成了加害人，一樁中國謀殺台灣人的仇恨恐怖攻擊，被寫成台灣人內部問題，跟中共互相唱和，莫非是遭匪諜滲透？執政黨實在應該好好拴緊公廣集團的螺絲了。

（作者是福和會理事長、醫學博士）

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