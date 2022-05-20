社論》以「新台灣模式」壯大民主聯盟

今天是五二○，是蔡英文第二任總統任期滿兩年。過去這兩年多，政府與人民持續奮戰，對抗來自中國的武漢肺炎。我們從國際認證的防疫典範，把肆虐全球的病毒多數阻絕於國境之外。到現在為因應新一波流行的Omicron變異株，調整以「減災」為目標，尋找兼顧防疫與經濟的「新台灣模式」。確診人數雖然大幅攀增，但無論重症率或致死率，均遠低於其他國家的數字。蔡總統在五月初並首度說出，「我們終於走到這個最後的階段」。這預示國人做好準備，疫情將能告一段落，並邁入下一個階段的發展。

相較於美國等民主國家，台灣升高的本土疫情，此時出現，解封時程固然受到延後，但也因為這波病毒變異株的特性，我們得以一面「減災」，同時維繫經濟與民生動能。中央銀行最新報告提到，主要機構多預測今年台灣經濟成長率超過三％，下半年經濟並可望持續復甦。雖然烏俄戰爭、全球通貨膨脹壓力等影響變數仍多，但各國競爭合作，主要仍在比較誰能先從疫情中脫困，進一步掌握時機，針對疫情所帶來的改變，制訂發展策略。在抗疫過程，台灣追求「軟著陸」，也要加速轉身，嵌入正迅速變化的國際局勢。

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我們追求「新台灣模式」，專家推估，雖難以根除武肺病毒，但一旦度過疫情高峰後，將漸與其他國家一樣，愈來愈無礙生活。反觀疫情爆發源頭的中國，繼續困守在病毒清零政策。應是科學領導防疫，卻用政治強壓專業，倒退回大躍進式的錯誤路線。二○二○年疫情剛爆發，北京一聲令下，武漢強硬封城；但在台灣，沒有封城，民眾與政府團結抗疫，締造民主防疫成績。這兩年多，許多國家也以慘痛經驗告訴世人，要走出疫情，就要學習如何與病毒共存。我們正朝這條路走。這段時間，中國領導人習近平仍強硬要求堅持清零，中國各大城市陷於反覆封控的噩夢，經濟與生產為之重創。台灣與中國在防疫道路上，再度殊途，這是科學與政治的分野，也是民主治理與獨裁統治之別。

蔡英文總統於二○二○年五二○就職連任演說提到，「在當前的國際局勢中，誰能擺脫依賴，誰就能掌握國家生存發展的先機」。總統這段話，我們亦深刻體認到，台灣經濟長期且過度依賴中國，使中共更能施展脅迫與利誘。面對全球經濟更劇烈變動，供應鏈加速重整，許多企業出逃中國之際，正是台灣擺脫對中經貿依賴的契機。經過努力，台灣與美國恢復「貿易暨投資架構協定」（TIFA）的對話，解決對美國、日本的貿易障礙問題，到申請加入高貿易標準的「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）等 ，我們期望以台灣在科技等產業上的優勢，加速脫中化，與理念相近民主夥伴密切合作，經濟與政治路線齊步，捍衛以規則為基礎的國際秩序。

美國拜登總統即將訪問日本，白宮國安顧問蘇利文說，屆時將宣布成立由美國主導的經濟組織「印太經濟架構」（IPEF）。日本、澳洲、東南亞、東北亞領袖也將視訊與會。美國所規劃的印太經濟架構，涵蓋制訂數位經濟規則到確保安全且有韌性的供應鏈、能源轉型、投資高標準基礎設施等。我們在部分產業居全球領先地位，美國國務卿布林肯先前表明不會排除台灣。昨天參議院兩黨外交領袖也帶領五十名過半參議員，聯名致函拜登，呼籲把台灣納入印太經濟架構。我們若加入這個已排除中國參與的新經濟組織，與印太國家建立更綿密經貿網絡，也將增添發展動能。這並成為蔡總統最後兩年任期拓展對外關係的主要軸線。

我們正以「新台灣模式」，走出疫情的桎梏，擴大接軌於國際。如今，武肺疫情，烏俄戰爭，是改變世界格局的兩大事件。隱匿病毒擴散的中共，原想利用各國忙於防疫無暇他顧之際，加速擴張。但政治防疫的結果，中國恐將淪為最後脫離疫情的國家。北京原以為俄羅斯入侵烏克蘭能速戰速決，沒料到戰事陷入泥沼，並促使民主國家大團結。習近平原認定美國國力日衰，所謂「東升西降」已不遠矣，結果反讓美國更迅速集結印太國家，鋪陳政治、軍事、經濟等多重架構，回應中共的威脅。居處前線的台灣，其安全地位日益受到重視，更多友邦加強與我們的關係，共同壯大民主聯盟。另個角度看，台灣位於台海之東，中國在西，這個「東升西降」，則正發生中。

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