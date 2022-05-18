自由廣場》（鏗鏘集）強權陰影 帝國惡夢

◎ 李敏勇

俄羅斯帝國的近代政治轉型未像大多數歐洲國家，走向共和制或君主立憲制的民主化，而是直接經由革命走上共產主義標榜的人民民主專政。歐洲國家普遍在議會政治右左政黨，以取得人民授權而執政的政權相對性，右左政黨各有自由資本主義及計劃社會主義信念，但逐漸向中間靠攏，極右、極左政黨淪為少數黨。俄羅斯則在蘇聯解體、東歐自由化後，歷經民主化波折，走向強人政治。

近現代國家的政治模式來自歐洲，美國獨立自大英帝國的合眾國模式也是。蘇聯，也是歐洲政治思想的產物，一九一○年代，推翻沙皇帝俄的共產黨革命，曾經形成共產國際，從第一次世界大戰到第二次世界大戰，甚至二戰後長期的冷戰期間，共產國際曾經編織左翼之夢，但沒有民主構造，終究只是相對右翼獨裁的反向獨裁。一九八○年代末到一九九○年代初的東歐自由化和蘇聯解體，成為世紀的鏡子。

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蘇聯解體後，中華人民共和國以走資化取代舊蘇聯，說是共產主義國家，不如說是藉中國特色社會主義包裝，走資化的偽共產、真極權國家。推翻中華民國、另建中華人民共和國、標榜共產主義，奉馬克思、列寧，走無神論、去除中華文化孔孟思想，但到頭來也只能承襲傳統封建文化窠臼。帝國大夢浮現，後蘇聯的俄羅斯成為世界問題，走資化的中華人民共和國成為世界之患。

俄羅斯的普廷，出兵攻打烏克蘭，只因這個前蘇聯加盟共和國逐漸向歐盟靠攏，想加入北約。侵略戰爭進行二個多月，曝俄羅斯帝國夢之短。普廷不思考東歐國家自由化後，更親近西歐。不思考波羅的海諸國也親近西歐，以歐盟、北約國家威脅俄羅斯，先發制人，有以致之。二戰後，從蘇聯時期在聯合國的角色已自我顛覆，形同被民主陣營國家唾棄，既損自己的權力地位，也損害俄羅斯的國家利益。

共產黨中國在後蘇聯時代已取代俄羅斯，成為另一個對世界虎視眈眈的新帝國。習近平毀掉曾被英國殖民而繁榮、並享有自由的香港，也想併吞先後在日本殖民和國民黨中國統治但已變革、民主化、自由化的台灣。標榜共產主義，其實從走資化，才發展某種程度的經濟榮景，比毛澤東昔日批評的蘇共修正主義更反動，標榜共產主義，其實只是奉人民民主之名行專制之實的國家。強權國家、迫害人權；帝國惡夢，為害世界。

（作者是詩人）

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