自由廣場》美國國務院鼓勵台灣勇敢表達心願

◎ 林逸民

美國國務院本月五日更新美國與台灣關係簡報，再度強調台灣是美國印太的關鍵伙伴，美台共享相同價值，也就是「民主自由與反共」，台、美間具有緊密的商貿與經濟連結。先前版本的文字敘述，稱美國「認知」（非「承認」）中國認為台灣是中國的一部分，以及稱美國不支持台灣獨立，這兩部分都已經刪除。

美國更表達，其所謂一個中國政策，遵循《台灣關係法》，之後才是所謂三大公報與六項保證。美國的微言大義，明確表達：世界上只有一個中國，就是中華人民共和國，台灣跟中國無關，台灣是台灣，美國與台灣的關係另外由《台灣關係法》決定。這就是美國當前的「一個中國」政策，或可簡單的說，就是一中一台。

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過去美國因為國際戰略上的需求，冷戰時「聯中制蘇」，後冷戰時代面對賓拉登恐攻採「聯中制恐」，需要與中國虛以委蛇，所以有了所謂戰略模糊的一個中國政策，說「認知」到中國的立場，但是，美國從未正式承認中國的「認知」，就好比瘋狂影迷自稱是女明星的老公，旁人不想得罪他，就說我「認知」到你這樣想。

如今國際形勢不同，美國的戰略已進入下一階段，那就是大包圍中國，中國本身就是美國的最終假想敵，不再是拉攏來對抗共同敵人的可能合作對象，而台灣也從過去的曖昧，逐漸得到清晰的定位，也就是作為全球民主自由國家對抗專制中國的第一線，美國希望劃清敵我，台灣是台灣，中國是中國。

在國務院新版美台關係簡報的最後，表達美國持續鼓勵台海兩岸差異的「和平自決」，與「台灣人民的願望與最佳利益一致」。過去美國因為戰略需求敷衍中國，讓台灣妾身不明，搞不清楚是不是中國，如今美國希望台灣就是台灣，不是中國，但這也要台灣勇敢表達自身心願。

美國的態度轉變已經很明顯，台灣要如何回應？美國在國際上如今都希望台灣使用台灣之名，不要用中華民國國號，這並非打壓我國，而是要劃清台灣非中國。蔡英文總統主張台灣價值獲得八一七萬選票，如今正是彰顯台灣價值的最佳時刻，期望蔡總統領導台灣，勇敢向國際表現台灣人民的決心。

（作者是福和會理事長、醫學博士）

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