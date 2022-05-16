自由廣場》鷹獅vs.織女星 談下一代戰機研發

◎ 張豐麟

自由時報日前揭露空軍近期送至立法院的報告指出，台灣決定與美國合作「下一代戰機」關鍵技術研發案，新型戰機所需的發動機研發案「織女星計畫」預計將在明年有初步成果。此新聞相當振奮人心。

盤點近年國際間投入下一代戰機研發的，包含韓國與印尼的KFX/IFX計劃已進入原型機的組裝階段，英國與義大利主導的「暴風雨戰機」(Tempest Fighter)計劃，法國、德國和西班牙的未來空戰系統(FCAS)計畫，以及印度的中型戰機(AMCA)計畫，可以發現半數以上都是跨國合作案，即便是獨立推動的印度亦是大量引進俄羅斯及法國的現成技術，是以台灣尋求與美國合作技術研發，是合理的決定。

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惟綜觀近期美國拜登政府不若川普時期那般大力支持台灣發展國防，包含海軍向美國採購MH-60R反潛直升機、陸軍向美國採購M109A6帕拉丁自走砲車以及空軍UH-60M黑鷹搜救直升機欲加裝夜搜裝備等案，均遭暫緩執行，台灣實有分散風險的必要性。

日本《外交學者》雜誌網站曾刊登美國專家懷特的一篇文章，其表示台灣如果選擇像瑞典Saab公司的JAS-39「鷹獅」(Girpen)之類的輕型戰鬥機，將是「極為聰明」的投資。瑞典戰機一向有易於維修、價格較低、並可在簡易跑道甚至公路起飛的優良特質，且已多次在世人面前證明其不用減速傘與捕捉勾就在四百公尺內降落煞停，僅靠五、六個地勤人員就在路邊十分鐘內完成加油掛彈，然後在公路戰備跑道滑行八百公尺就起飛繼續執行任務，相當適合台灣的環境。

近年在政府的努力下，我們在歐洲找到如立陶宛及捷克這樣的友好國家，在亞洲亦有突破性的進展，今年一月空軍司令熊厚基出席印度空軍參謀長和印太區域各國空軍領導人所召開的印太軍事會議，便是一例。印度的AMCA計畫，旨在為其空軍和海軍開發第五代戰鬥機，其動力來源係印度自英國勞斯萊斯技術轉移歐洲颱風戰機EJ-200的新式渦輪扇發動機，其推力等級恰巧是台灣積極向美方爭取的。

基於分散風險與降低單獨研發的開銷，台灣或可嘗試接觸其他技術輸出國，藉此擺脫美國技術上的獨家壟斷，才是對國防最有利的選擇。

（作者任職於國立大學，台中市民）

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