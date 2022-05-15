自由廣場》「愛國者」治下的中國香港

◎ 康駿銘

香港唯一特首候選人李家超不意外地當選，這位警隊出身的準特首，在反送中革命時任保安局局長，因「鎮暴有功」而受中央政府青睞，自此官運亨通，從去年才剛升任政務司司長，又再躍升為行政長官，背後當然就是北京的旨意。在目前中國與文明世界撕破臉的局面下，北京也無須再演戲了，這場本來就毫無民主認受性的小圈子「選舉」，並非用作產生特首，而是用作測試香港政商界對北京的忠誠度而已。香港政商界當然早已洞察到北京主子的用意，所以才無人敢加入競選，也無人敢投下反對票。

中國透過這場自稱「彰顯民主」的「選舉」，向世界發出了重要的信息：北京不打算在香港問題上作出讓步，並會繼續敵視民主、自由、人權等普世價值；而且李家超更是受美國制裁的一員，強硬的姿態令人憂慮中國換上武官管治香港，是否為了對香港進行全面封鎖及進一步清算作準備。而日前在機場被捕612基金信託人之一的許寶強，甚至還有天主教陳日君樞機等，這種憂慮恐已漸漸成真。

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現今的香港已由「愛國者」全面操縱，這些沒有民意授權的橡皮圖章們，在沒有監督及反對權之下，可以肆意妄為，香港淪為了中國城市，筆者認為香港的定位也因此需要被重新審視。

過往香港的特殊待遇，是基於中、港制度上存在差別，但隨著中國違反《中英聯合聲明》，「一國兩制」已名存實亡，加上中國一直以來還借香港之名作為白手套規避關稅、進行滲透等，卻又拒絕兌現當初保障香港民主自由的承諾，各國要收回對香港的特殊待遇無可厚非。

而對台灣而言，筆者認為撤銷《港澳條例》正正就是宣示香港特殊地位不再；但在此之前也應先訂立庇護機制，來為價值相同的港人提供援助，不但可吸納這些香港的年輕人來共同為台灣作出貢獻，更是落實台灣一貫對普世價值的重視。然而，更重要的是要建立完整的反滲透機制，才是真正能阻止中國滲透破壞的長遠之計。而一刀切拒絕香港移民，也將可能讓台灣錯失吸收人才、技術與資金的雙贏機會。（作者為台灣基進國際部專員，原籍香港）

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