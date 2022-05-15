自由廣場》展現孝心，就該置產？

◎ 羅新泰

演藝界吹起一股為父母買房風，藝人買透天、買豪宅，一併解決就近照顧與居所不便的問題。

確實，「人老屋老」是臺灣的現實與困境。據統計，臺北市六十歲以上人口，就有三分之二居住於無電梯的公寓，其中一成五有一項身體衰弱狀況，又以下肢功能衰弱為主，因此，「在地老化」的概念日益受重視。

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根據衛福部一零六年老人狀況調查報告，五十五歲以上民眾，超過五成希望「與子女住在一起」；而希望「獨居或與配偶（同居人）同住」者，有八成一希望「子女住在附近」。也就是說，位居老屋數冠軍的臺北市，絕大多數的長者現住房宅有所不便，同時期望著子女即便沒有住一起，也要住附近。面對房價、租金頂天的年輕人，究竟要如何達成父母的期盼，就近安居照顧長輩？

不可否認，臺北市具備得天獨厚的醫療、教育、就業環境，但年輕人想要留在這個城市，就必須有相應的經濟能力，然自一零三年每年人口淨遷出的「脫北潮」，顯示原台北生青年對高昂居住成本的無奈與妥協。

當這群七年級生好不容易在「蛋殼區」落地生根，且背負二、三十年的房貸，又要面臨年邁父母因不願（或不宜）離開熟悉的環境，期盼子女「返鄉」，甚至購置電梯住宅以相互照應的難題。年輕一代真能再套上以「孝親」為目的，且代價高昂的置產枷鎖嗎？

（作者為工程師，桃園市民）

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