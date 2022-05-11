自由廣場》申請理賠 不應妨礙急重症治療

◎ 李政達

家住桃園的學生阿雄確定染疫，目前正在校外獨棟宿舍隔離中，個性迷糊經常忘東忘西，身為導師的我，這段期間三不五時得打電話或發LINE關心他的病況，但這傢伙不是電話不接，就是訊息已讀不回。前天晚上卻接到他主動打來說，「老師，那天防疫計程車載我去附近的ＸＸ公立醫院做PCR檢測，醫生開了藥，因為當時很不舒服沒領藥就原車返回，現在喉嚨痛又流鼻水，可不可以拜託你幫我去領藥？」。

隔天一早，先到衛保組借了一瓶酒精，再到他房間門口取了事先裝在夾鏈袋裡的急診單及健保卡。東西拿到手之前，如臨大敵般酒精裡外消毒過數遍才敢帶上車。

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到了醫院藥局卻領不到藥，工作人員插入阿雄健保卡核查數次後說：「由於他多天沒有來領，醫生把開的藥取消了！」於是只能又回急診室重新掛號，請醫生再次開藥。雖然再付一次急診費事小，但和急診室外全都是快篩陽性準備做PCR長長的人龍，排在一起等候，真的讓人心裡發毛。

等了將近兩個小時，多次拜託急診室外全副武裝的護理師小姐，請催促醫生快開藥。小姐沒好氣地回我，「你沒看這麼多人在等候嗎？」急診室門口人滿為患倒也是不爭的事實，只是看起來虛弱不堪的僅有少數幾人，其餘的大多是沒有明顯症狀的，有些看似家人的仍談笑自若。此時我終於恍然大悟，這麼多人來做PCR檢測，無非是為了開立醫師證明申請保險理賠吧。

心中思忖，急診室的功能不是為急重症傷病患的緊急處理嗎？這些疑似輕症或無症狀的快篩陽性者在此大排長龍，有無增加像我這樣不得不往急診室跑健康者的染疫風險，或者造成醫療資源浪費呢？可是再想，人家繳了保費申請理賠也是他們的權益，不該被被汙名化，歸根究柢不就是制度出了問題嗎？

（作者是南臺科技大學體育講師）

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