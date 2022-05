自由廣場》本末倒置的花蓮教甄

◎ 江思妤

今年花蓮教師甄試初試不考各科專門科目(如:國、數、理化…)而是考英語、教育專業科目各佔五十%,複試時要全英語面試問答。報載,這是因為花蓮推動「雙語教育」目標二○三○年達到每節課三成時間採英語教學。

花蓮縣政府這項全國獨家教師甄試作法,問題很大,將為花蓮教育帶來大災難,但日前自由廣場林政武老師的投書,卻說錯了問題,給錯解方。

什麼災難呢?縣府只強調老師的英語能力,賠上的是學生學習該學科的廣度與深度。設想甄試到一位擅長英語且擅長數學的老師,在課堂上用英語教數學,學生就算有能力,數學還是會學得很吃力;萬一甄試到的是擅長英語但數學不太行的老師,學生大概是什麼都學不到了。

雙語教育的要點是英語與學科的融合,而非英語佔課堂的時間比。我們曾對雙語教育提出一份建言:

一、雙語要漸進,也就是所有科目都可雙語,但一開始使用的英語要少,且課堂上使用的英語需對教學有幫助,而不是起立坐下早安再見這類生活英語。

二、課堂上使用的英語,以數學課教分數的比較為例:

2/3比4/5小,two-thirds are smaller than four fifths(只要出現這句就好,不必特別教複數、BE動詞等);英語的2/3指的是2個1/3,也就是,把1/3看成一個單位,在這裡引進two-thirds,有助學生進一步理解帶分數的化簡(5又2/3會是幾個1/3);另外,英語的說法是,2/3較小比4/5 ,也符合我們在進行比較時思想的運作,可以幫助學生掌握比較的概念,理解中文的文法。

三、在教學時,透過英語可以澄清、建立、強化教學的概念。是用英語提升學科內容,而不是用學科去學英語。這樣的雙語教育才值得發展。

就如同花蓮縣議員楊華美、笛布斯‧顗賚、蔡依靜所說,一昧只要求英文本末倒置,不能忽略老師專業科目的能力。花蓮縣教育局完全不考慮學生的學習,不在乎教師的專業,以推動雙語教育之名甄選英語教師,排擠學有專精的老師,事涉國家政策的推行與學生的學習,教育部不能不管。

(作者是人本教育基金會編輯部主編)

