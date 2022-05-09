自由廣場》國中會考 四點防疫建議

近20萬人的挑戰

◎ 溫順德

下周國中教育會考，由於疫情不斷升溫，確診人數迭創新高，不惟考生惴慄不安，試務工作壓力更大。日昨中投區試務會，針對防疫相關問題，與會校長競相發言，擔憂之情溢於言表。為讓會考順利進行，謹提以下四點建議，供全國試務會研商。

一、防疫試場及早規劃：儘管校園防疫鬆綁，匡列者改採九宮格，居隔考生可望減少，然確診者直線上升，防疫試場需求仍大。另闢試場集中考試，試務工作雖較簡便，然國中生尚未成熟，交通與照料得考量，應由原本試場增設，另先預備集中試場，倘若居隔考生過多，再轉集中試場應試。而原防疫試場規劃，以五至九考生為限，應可酌量放寬人數。

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二、完備居隔通報機制：中央防疫中心宣布，快篩陽性視同確診，五月十二日起上路，居隔考生身分認定，應當以此作為準則，儘早規劃通報機制，訂定簡單明確流程，轉知考場負責學校，並讓所有國中知悉。國中通報居隔考生，如在五月二十日前，應向各分區試務會；若是考試進行當日，則改向各試場學校，始能明快安排考場，避免造成試務亂象。

三、休息區須妥適安排：考生休息區之規劃，建議以教室為原則，應避免集中大禮堂，且原國中同班同學，最好安排同一教室，以減少不必要接觸，降低病毒傳播風險。首日中午用餐時間，統一回到休息教室，老師督導使用隔板，用完餐即戴上口罩；若因學校教室不足，休息區安排禮堂者，用餐不得回休息區，應改在原應試考場，減少群聚感染機會。

四、考前暫停實體課程：近日確診人數驟增，國三考生陷入恐慌，為讓衝擊降至最低，應速暫停實體課程，全面改為線上課程。目前部分縣市宣布，考前一週國三停課，其餘縣市必須跟進。另因疫情過於嚴峻，今年監試人員難覓，已成試場學校困擾，建議教育當局研議，試場學校停課一週，以免疫情不斷蔓延，教師確診人數過多，影響會考監試工作。

會考人數近二十萬，為最大型升學考試，攸關考生權益甚鉅，試務不容出現疏失。距離考試不到兩週，國內疫情卻未稍歇，全國試務會得加把勁，儘速研議防疫規範，訂定縝密周延配套，莫讓考生焦慮難安。

（作者現任高中校長，台中市民）

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