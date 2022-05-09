自由廣場》南韓新總統 東北亞新局勢

◎ 李昭賢

南韓新任總統就職典禮將在明天登場，可從這次與會典禮的中國代表，看出東北亞的新局勢。

中國外交部發言人趙立堅六日宣布，中國國家副主席王岐山將代表國家主席習近平出席尹錫悅的就職儀式。回顧二零一三年出席南韓前總統朴槿惠就職典禮的中國代表，是時任中共政治局委員的國務院副總理劉延東；二零零八年出席李明博就職典禮的，則是時任國務委員、負責外交事務的唐家璇；二零零三年出席盧武鉉就職典禮的，則是時任中國國務院副總理的錢其琛。可知，過去中國並未派出「級別高至國家副主席規格」的官員代表出席南韓總統就職。

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這次中國派出熟悉北韓事務的國家副主席王岐山前往南韓，可以想見，立場親美和日的尹錫悅，已經挑動了北韓的敏感神經。近期北韓多次發射彈道飛彈，讓朝鮮半島情勢，在烏俄戰爭持續至今的國際局勢下，更趨於緊張。因為朝鮮半島的穩定，對中國的影響太大。就區域戰略的角度來看，土地相鄰，如同俄羅斯與烏克蘭的地域關係一般。因此中國不得不派出更高層級的官員，親自了解南韓新任領導團隊對於北韓的意思和未來的舉動。

此外，因為日本岸田首相親美，俄羅斯宣稱將增兵北方四島。東北亞的新局勢，緊張程度可能更勝以往。中國、南北韓、日本、俄羅斯與美國，六方新角力，現在正要開始。

（作者為中興大學國際政治學博士，南投縣民）

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