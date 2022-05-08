自由廣場》母親節·烏克蘭·台灣

◎ 張玲玲

筆者查了一下，烏克蘭的母親節同台灣與大多數的國家一樣，也是在五月的第二個禮拜天。因為戰事，烏克蘭的母親們該如何度過這一天呢？因為俄羅斯的入侵、俄軍的屠殺，有多少的烏克蘭母親在這一場戰爭中失去了孩子？有多少的烏克蘭人從此沒有了媽媽？更難以想像那些親眼看著自己的親人在砲火中殞命、無數的烏克蘭女性被俄軍性侵、蹂躝殺害，這個母親節情何以堪？

因為地緣政治的影響，俄烏戰爭也牽動國際關注著台海；也因為俄羅斯與中共相似的政治性格，讓世界不得不將這兩個國家歸為一類。筆者身為女性軍職人員、也是母親角色、也是女兒身分，雖不喜用別人的悲情來凸顯自己的幸運，但我仍要感恩與警惕，和平絕不會憑空而來；台灣雖然目前仍面對著嚴竣的疫情、中共的文攻武嚇，我們更要懂得珍惜和守護。家人的平安健康，是每位母親們的願望。

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「母親」是家庭的支柱，無數的家庭聚集形成共同的「國家」。戰火殘酷無情，和平得來不易。謝謝有這麼多的媽媽撐起家，讓我們凝聚在一起，有個繁榮安定的國家。每一個母親都是台灣的母親，祝福台灣的婆婆媽媽們，母親節快樂！也期望烏克蘭的和平能早日到來，讓明年此時的母親節能不再沈重。

（作者為國防大學教官，新北市民）

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