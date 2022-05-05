社論》「不改變中國體制」是福是禍？

在二○一二習近平上台之後，中國的經濟成長，被轉化為提升軍力動能，以及對外籠絡兼脅迫工具。習近平的強國夢，且圖窮匕見至直指美國霸權。（美聯社檔案照）

拜登二月首次公布的印太戰略報告強調︰我們的目標不是改變中國，而是塑造它所處的戰略環境。三月間，拜登與習近平視訊。北京方面表示，習近平重視拜登在會中重申「四不一無意」，呼籲美方應落實拜登對中美關係的積極表態。所謂的「四不一無意」，乃去年十一月，拜登與習近平視訊，事後中方所公布的訊息，其中便包括︰不尋求改變中國體制。

其實，美國曾否想改變中國體制，是個問題。一九七二，上海公報稱︰中美兩國的社會制度和對外政策有著本質的區別。但是，雙方同意，各國不論社會制度如何，都應根據尊重幾個原則來處理國與國之間的關係。由此可見，尼克森便已承認中國具有特殊國情，季辛吉等始終認為中國有其獨特性。美國的著眼點，是全球地緣政治的戰略利益。從川普到拜登，白宮與國會，儘管咸認中國是美國在本世紀最大的地緣政治威脅，仍然延續這條路線。

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日前接受美國之音專訪時，普林斯頓大學政治和國際事務學教授范亞倫認為︰西方過去認為，與中國接觸尤其是經濟接觸，會逐步讓中國的經濟制度進而最終讓中國的政治制度發生改變，但他們低估了中共確保不會發生這種情況的決心。范亞倫表示，他不認為習近平嚴重偏離了中共創始人的最初目標，而認為他非常努力地想要實現這些目標。的確，尤其是十年來的中國發展，不會是西方所樂見的。不過，癥結在於︰西方自始有要改變一黨專政嗎？

似乎，五十年來美國為主的西方對中政策，目標不是改變中國體制，但求中國遵守國際規則，也就是二戰結束以來的國際秩序與遊戲規則。在此一目標下，美國帶領西方，協助中國改革開放，希望透過經貿投資，讓中國融入全球化體系。這樣的遠景，相當足以解釋，一九八九天安門事件前後，美歐反應，有別於對前蘇聯、東歐、波蘭，終結其共黨政權，改變其國家體制。這種政策傾斜，在二○一二習近平上台之後，後遺症陸續浮現。中國的經濟成長，被轉化為提升軍力動能，以及對外籠絡兼脅迫工具。習近平的強國夢，且圖窮匕見至直指美國霸權。川普、拜登，縱使選舉恩怨難解，主力放在應對中國挑戰，則有志一同。

鄧、江、胡還掛齒的︰中國現在不稱霸，將來強大了也永遠不會稱霸；這樣的措辭，連同所謂的韜光養晦，到了習近平都被戰狼叫囂取代了。習近平被東升西降沖昏了頭，孔子學院、一帶一路、華為、新疆、香港等，快速改變西方的中國觀。二○一七，川普上任不滿一年，首份國家安全戰略報告，將中俄視為主要競爭對手。經過烏俄戰爭，中國可望成為唯一的主要競爭對手。於今回顧，美中競合，早就設定了框架。那便是，中國可以成為世界的工廠與市場，但永遠無法入主民主集團。「不尋求改變中國體制」，對中共有利卻不符中國長遠利益︰只要維持一黨專政，任其國力膨脹到何等地步，也難當民主世界可接受的霸權。近年，習近平大力輸出中共治理模式，民主國家普遍產生價值覺醒，絕非偶然。

現在，中國可以在專制集團當頭，取代俄羅斯在冷戰的地位。然而，中國跟俄羅斯一樣，兩個專制國家都無法取代美國在民主集團的地位。未來，有潛力取代美國的，唯有同屬民主集團之歐盟。中共維護一黨專政，不容美國改變中國體制，乃著眼於這個權力／利益集團的長期掌權。只不過，這樣的體制，也制約了中國追求國際霸權。北京有一種戰狼語言︰中國有中國式的民主，美國有美國式的民主。真相其實是︰美國有美國式的民主，德、法有德、法式的民主；而中國有中國式的專制，俄羅斯有俄羅斯式的專制。魚目，不可混珠。

可以說，中俄與美國是專制與民主兩個集團的競爭。若要訴諸蠻力，普廷吃虧在眼前。習近平要挑戰美國霸權，須先依普世價值改造中國。唯有如此，中國對美國才有取代性。否則，就是兩個集團的硬碰硬，而習近平頂多重演希特勒、史達林的角色。果真如此，就像普廷經濟顧問季托夫接受俄羅斯衛星通訊社專訪所說︰單純就技術而言，即使中國近年有長足進步，但美國和歐洲的技術仍然領先。所以，美中世紀爭鋒，如果說美國的麻煩是中俄合作無上限，中國的麻煩則是天下圍中之自我實現。

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