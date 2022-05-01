自由廣場》慶祝波蘭憲法231週年

◎ 高則叡

值此波蘭共和國憲法日之際，本人向台灣人民致以問候和敬意。在波蘭，五月三日為國慶日，以紀念一七九一年波蘭立陶宛聯邦議會通過基本法律法案，根據該法案制定了歐洲第一部、世界第二部現代憲法。

今天，波蘭成功地作為一個擁有豐富的歷史和文化中歐經濟體。與其他盟國和民主夥伴牢固整合於歐洲和跨大西洋組織，波蘭被迫面對俄羅斯入侵獨立的烏克蘭產生的後果。這種無端的侵略必須加以抵制，在這個苦澀真相的時刻，波蘭與烏克蘭及其人民站在一起。

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波蘭人和台灣人在困難時期重視團結和相互支持，最好的證明就是我們共同努力應對疫情以及為烏克蘭難民提供人道援助。我想特別強調，我們相當感謝台灣去年捐贈了一百萬個口罩。作為感謝和團結的表示，波蘭捐贈台灣四十萬劑COVID-19疫苗。同時，我相當自豪地看到波蘭人和台灣人對烏克蘭人民展現出非凡的慷慨。俄羅斯侵烏後，目前超過三百萬難民自烏克蘭逃往波蘭。我們正嘗試努力減輕烏克蘭人的痛苦，並提供他們所需要的安全保障。

談到波蘭與台灣的合作，我很高興看到許多即將發生的重要發展和新舉措。最近立法院成立了議會友好小組，我深信這將為我們的交流增添光彩。展望未來，我堅信經濟合作將會是我們夥伴關係中最重要的面向之一。我們期待波蘭企業代表團在不久的將來訪問台灣，探索新的商機。

波蘭得益於其位於歐洲中心的戰略位置和發達的基礎設施，再加上龐大的內部市場和強勁的消費力、優秀專業人才和優質服務，對於有意在歐洲擴展的台灣公司來說，是一個良好的目的地。

波蘭在汽車和電動汽車、電子、資通信或綠色科技等領域，擁有龐大的潛力，吸引了大量外國投資者。它也發展成為歐洲最大的鋰離子汽車電池暨零組件供應商。

在產業面上，波蘭可以促進培育在金融科技、生物技術、電子商務或遊戲行業非常有競爭力的公司。波蘭被公認擁有歐洲最好的程式設計師和工程師。我們的新創公司開發先進的產品和解決方案，吸引全球企業關注。

文化，在促進人與人之間的聯繫發揮著至關重要的作用。波蘭臺北辦事處在本地安排了多項文化活動，例如最近在臺北共同舉辦了一場特別的慈善音樂會，以表達對烏克蘭的聲援，並籌集資金。音樂會以台灣和波蘭藝術家共同演奏的波蘭和烏克蘭古典音樂傑出作品為特色。

在接下來幾個月舉辦的波蘭文化活動中，我個人推薦廣受歡迎的蕭邦戶外鋼琴演奏會，將在十一月舉行。此外，波蘭將成為二零二三年台北國際書展(TIBE)的主題國，為波蘭與台灣合作之舟增添強勁的風帆。我毫不懷疑，我們的未來活動將大大有助於加強我們的相互連結，讓合作之花朵成功綻放！

（作者現任波蘭臺北辦事處處長）

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