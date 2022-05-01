自由共和國》彭光治／台灣證券市場走過一甲子的滄桑軼事之十二

彭光治／台灣證券交易所前國際部協理

若自較近期的蔡總統第一任一六年初起看指數走勢，係從該年初的七千六百六十四點盤堅再衝上一九年十二月十八日的一萬二千一百廿四點。連任的二○年元月卅日，即農曆春節過後開盤首日，因受新冠疫情肆虐全球的影響而大跌，最低落在三月底的八千六百八十一點。幸賴國安基金適時啟動機制，才復甦多頭氣勢。事實上，本來就有不錯的基本面，也有前一年出口達史上最高紀錄而資金面增強的撐腰下，又飛快奔上二○年十二月三十一日收盤最高的一萬四千七百卅二點。

二一年是美股為首全球股市都高昂的一年。就國內股市動向來說，儘管同年有美國長期公債利率閃升的消息，以及新冠疫情的確診病例在五月升高等等因素，都一時影響行情震盪，但憑著一則經濟成長率二○二○年締造與全球各主要國比較之下為最高的三．卅六，主計處更預估二一年可達六．○九，二則不但國內疫情已控制得宜而聞名於世，並且率先以口罩義助海外而深獲美日歐等國的回饋，進而無論在外交、經濟或國防上，更加自各主要國獲得雖貌離卻神合升溫的相助效應，三則自美中貿易戰開打後，加上國內資金專法於一九年八月上路以來，不但有轉單效應，台商資金迄今源源不絕大量回台投資；四則海外IT相關巨擘來台設研發中心之外，國內半導體等電子族群產業的前景仍一片大好，諸如此類為台股帶來重大支撐。

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怪不得二一年七月十五日以一萬八千零卅二點先創下新高而雖然又折回，但十二月底又回升而在封關日以一萬八千二百一十八點作收，重新締造台股史上收盤指數最高點。

台灣證券市場，迎接虎虎生風的新的一年，即令震盪曲折，伴隨政經蓬勃發展，終究會衝上兩萬點平台，作為未來的續升的起點。祝台股洪福齊天！（完）

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