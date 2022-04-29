自由廣場》極右派得票創紀錄 馬克宏六月跛腳？

◎ 王思為

法國總統馬克宏日前雖以五十八‧五％的得票率贏過勒班的四十一‧五％獲得連任，不過此刻擺在他眼前的嚴峻挑戰，並不容許這位總統有絲毫的閒暇歡慶他的勝利。

首先，我們尚不清楚內心含著不甘願的情緒投給馬克宏的所謂「共和選民」有多少比例，但可以確定的是有超過一千三百二十萬的選民投給勒班，創下歷年來極右派最高得票紀錄。換句話說，的確是有這麼多的法國民眾認為勒班足以擔當總統大任、願意將法國的未來命運託付給她；我們也不知道這個結果是否為極右派得票數的天花板，還是只是下一次選舉開始起算的樓地板？

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再從另一個角度看，只要勒班再多搶下超過八‧五％的選票，整個選舉結果就會翻盤、進入完全不同的局面。因此該如何處理極右派勢力的常態化與正常化現象，避免五年後世人驚訝的眼光，這才是法國需要面對的真正挑戰。然而，刻板印象被形塑成富人總統的馬克宏，可有能力黏合分裂與對立日趨嚴重的法國社會？

其次，選後民調指出有六十三％的民眾不希望馬克宏在今年六月的國民議會大選取得多數席次，如同二○一七年那次一樣橫掃國會贏得全面執政，這使得未來法國的政局是否有可能朝向共治方向演進仍充滿著變數。原本二○○○年的修憲，將法國總統任期由本來的七年縮短為五年，與國民議會任期一致，並將總統選舉期程調整到國民議會選舉之前，利用總統當選人的勝選氣勢引發衣尾效應（coattail effect）取得國會多數，用意在避免因總統與國會任期不一而產生左右共治的情況。倘若馬克宏在國會所取得的席次少到讓他必須妥協進行共治的情況下，等於是當選即跛腳，這種情況歷史上從未發生過，假如一旦成真，法國的政治又將會怎樣變化，恐怕沒有人會有答案。

總統大選結果出爐，但目前僅是頭過、身還未過，馬克宏連任路上的大石頭才剛移走一塊，接下來更大的石頭仍擺在眼前。法國的政治新局尚未展開，接下來六月的國民議會大選，才是決定關鍵。

（作者為台灣歐盟研究協會副理事長，法國巴黎第五大學政治學博士）

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