自由廣場》火車票超商退票不公平

◎ 王錫璋

面對台鐵五一罷工，雖然已訂票者可免費退票，但台鐵沒想到在網路訂票超商取票者的退費機制，一定還會有糾紛。

筆者去年一月二日曾在網路預訂台北到羅東的普悠瑪號車票兩張，並於當晚就去取票了，超商每張票加收七元手續費，共十四元。未料一月四日瑞芳和侯硐之間發生土石流坍落沖毀鐵路，運輸中斷，台鐵也是宣布免費辦理退票，但筆者到原超商想退票，未料每張又被扣手續費二十元，共四十元。我不禁對超商店員抱怨說，我火車沒搭到，卻前後被超商扣了手續費五十四元，都快要比我的敬老票還貴了。店員聳聳肩說：「要不然你去火車站退票，天然災害原因，退票不用手續費！但我們超商退票，沒有天然災害這選項，手續費要照收。」

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這就是問題所在。台鐵退票，因天然災害，不給精神、來回交通的損失賠償，只是不收手續費而已；給超商訂、退票的程式設計，又只有不分理由的退票，沒有天然災害發生應不收手續費的選項；且退票手續費每張二十元，比訂票手續費（七元）還高很多！

不是我不去搭火車，是台鐵無法發車，這手續費超商應該不收，或去向台鐵收才對，怎讓顧客吸收呢？

建議台鐵，對超商的訂、退票程式，應加設有天然災害免手續費的設計和機制，才屬周延，罷工也才不會讓人指指點點。（作者為退休公務員，台北市民）

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