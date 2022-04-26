自由廣場》日本《外交青書》力挺台灣

◎ 林逸民

日本外務省廿二日發佈岸田文雄內閣上任後首份《外交青書》，即「外交藍皮書」，延續先前安倍內閣強力挺台立場，重申台灣是極為重要的夥伴，更大力支持台灣參與世界衛生大會，並首度言明當前局勢已經「進入美中競爭和國家競爭時代」，表示日美同盟比以往任何時候都要強大。

許多台灣人感激安倍晉三在位時大力推動支持台灣、力抗中國的全面性政策，配合川普的大包圍中國，使得日台關係前所未有的密切，但另一方面，也擔憂安倍因病辭任後，後續接班人是否繼續友台？尤其是岸田文雄過去曾有親中主張的紀錄。

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正如拜登仍繼續川普大包圍中國的政策，日本的國家戰略也有固定的方向，不因政權的更迭而有所改變。對日本來說，中國不僅對日本懷抱歷史仇恨，更在南海與台灣海峽不斷挑起衝突，兩處都是日本貿易路線與能源輸入的重要命脈，有如遭匕首抵在喉嚨上，相對於爭奪北方四島的俄羅斯，中國更是日本首要威脅。

因此，日本多年來耗費鉅資，在東南亞、南亞與中國的「一帶一路」拚搏，成功的阻止了許多中國計畫，另一方面也結合強大盟國，與美國、澳洲、印度結為「四國對話」，共同強化印太地區牽制中國的力量。過去日本曾經在經貿上過度仰賴中國供應鏈、過度期待中國市場，近年來已積極退出。

過去日本在東北亞戰略上還有一個基本矛盾：要抗中還是抗俄？南北難以兼顧。不過，俄烏戰爭後，俄國軍事、經濟力量都必然重創，日本可望趁機解決長久以來的北方四島問題，在俄國未來不再成為威脅後，日本將更進一步走向全面抗中。

這就是日本外交藍皮書中，一方面聲討北方四島，一方面強調力挺台灣的基本戰略思維背景。台日兩國在防疫過程中彼此支持的深厚情誼，將是未來兩國持續並肩作戰的重要資產，而政府終於從善如流，跟隨國際，開放福島五縣食品進口，也搬開了貿易上的絆腳石，未來台日將在CPTPP之中共同努力，一起打拼經濟。

第一線抗中的台灣，必然是日本的當然夥伴。日本外交藍皮書中就強調，與台灣連接的島鏈，與那國島至石垣島，是日本的重要戰略關鍵，即明確顯示台灣與日本都是第一島鏈防衛線上休戚與共的關係。這再度印證了安倍所言：「台灣有事，就是日本有事。」

（作者是福和會理事長、醫學博士）

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