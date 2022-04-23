自由廣場》特赦：總統的決心與智慧

◎ 卜蘭德

蔡總統特赦前國軍少將韓豫平及士官張淯森，使兩人罪刑之宣告均無效。就筆者觀察，實有兩方面值得吾人省思：一為司法之公正及效率；另一為軍人軍眷之角色定位。

就司法之公正及效率而言，罪刑目的在于教化，故應落實罪刑相當之憲法原則，然本案因涉案者為軍人，係以貪污治罪條例第五條第一項第二款起訴量刑，即是七年以上重刑，以本案所涉之金額僅二千八百八十元和量處之刑度比較，確有情輕法重之虞，且竟纏訟七年之久，實與國民期待司法公正及效率之法律感情有所違和。然誠如司法院于月前指出：「本案所適用之貪污治罪條例，係現行有效之法律，若認為該條例之法定刑度過高，無法兼顧所有案情，而需另行修法，本院基於權力分立原則，自當予以尊重」，故筆者建議修法實應儘速為之，以提昇我國法治水準並維人權。

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另就軍人軍眷之角色定位而言，軍人係以生命為代價來捍衛國家，在平時備戰之餘尚要肩負救災之責，實為志業而非職業。而軍人在部隊要無後顧之憂，更仰賴軍眷全力相挺，且國內有諸多研究顯示，是否落實軍眷照顧，為影響軍人留營及工作表現之重要因素，故而軍人軍眷實為國防一體之不可分割。美國前總統歐巴馬夫人蜜雪兒曾說，她的主要任務之一就是照顧軍眷；美國如此，身處亞太重要戰略地位之我國，更應對軍人、軍眷有更多的支持與尊重。

今欣見蔡總統「顧念國軍將士服務軍旅之貢獻，以符應國民正當法律感情」，特赦韓少將及張士官，讓兩人開啟了新生，誠如韓少將于記者會中所言，「在國家有需要我時，將義無反顧接受徵召前往戰場，隨時奉獻生命給國家！」此軍人魂的重現，是國家之福！總統展現的智慧與決心，撫平了軍中同袍不安，符合了國人的期待，謹致上誠摯的敬意！

（作者為國防大學管理學院退休教授）

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