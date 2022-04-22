自由廣場》呼籲政府推動媒體改革

◎ 鄭秀玲

烏俄戰爭詭譎之際，日前華視新聞跑馬燈出現「新北市遭共軍飛彈擊中」等誤報事件，引起國際媒體側目。

華視和公視均屬公廣集團成員。三月中公視也才發生新聞片庫遭外包公司誤刪資料重大事件。兩大電視台輪流出錯，恐歸結於公廣集團結構性問題。原該於二○一九年上任的公共電視文化基金會第七屆董監事，因藍綠惡鬥，迄今仍無法選出足額董事及新的經營團隊。包括公視和華視的董事會或經營團隊，目前都處於延任、暫代兩年多的狀態。「看管期」的經營團隊只能蕭規曹隨、遑論組織再造。主管機關文化部應速解決此結構問題，通訊傳播委員會(NCC)也要盡速調查此誤報事件是否涉及違反「廣播電視法第二十一條第二項第三款妨害公共秩序或善良風俗」。

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全台九百萬家戶就有十八個電視新聞頻道，其市場密度之高全球罕見。由於眾多新聞頻道分食廣告與閱聽眾市場，過度競爭，以致新聞品質低落與內容缺乏多元性，長期為國人所詬病。媒體是公器，本應發揮第四權的監督功能，然而現有新聞台及其每日長達二小時政論節目，已被藍綠二大黨綁架成選舉工具，造成社會分裂。沒有任期限制的萬年主持人，更運用其媒體影響力，尋求自己利益極大化，有的組戰鬥藍，政媒不分；也有主持人不分青紅皂白全力為執政黨政策辯護。

吾人呼籲NCC應推動以下改革：

一、建立更透明逐年評鑑制度及六年換照審查制度，以便將表現不佳新聞頻道逐出市場，引進更優質新聞台頻道；

二、縮短每晚談話性政論節目半小時，改為國際新聞報導，以擴大國人國際視野；

三、透過定期換照制度來鞭策名嘴節目內容更多元化，例如增加對教育、房價、人口老化及國際政經等重要議題的探討；來賓背景宜更多元化；主持人需定期更替，以因應變遷快速的新時代需求等。

在推動上述改革前，NCC不宜再開放新的新聞台頻道。近期NCC在附加多項負擔事項及保留許可廢止權事項的條件下，勉強給予鏡電視公司新聞台執照並進行試播中。然而在此期間，該公司竟數度更換董監事名單、疑似發生違反數項附加條件。其中更駭人聽聞的是被外界稱為股市禿鷹、參股數家銀行的某大型建商（曾參與勞動基金炒股案）代表竟擔任大股東，已違反媒金分離原則。呼籲正在審查此案董監人事變更准駁的NCC委員們，莫讓此不適格財團代表擔任此新設新聞台大股東，才對得起選民們對政府的支持！

（作者為台大經濟系兼任教授）

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