自由廣場》外交島衫 台灣企業典範

◎ 高碩泰

「我們的海洋」國際大會日前在友邦帛琉舉行，我方由環保署長張子敬以蔡總統特使身分率團參加，分別在專題演講、座談場合，充分闡述台灣就海洋保育、永續漁業發展，處理海洋廢棄物汙染的具體作為，並強調台灣落實政策，與國際緊密接軌，善盡保護地球的責任。我方與會官員及學者專家、原住民代表也分享台灣「向海洋致敬」的理念與貢獻，成果不凡。

從新聞畫面，我們更驚喜發現一項「突破」，也可能是國際會議的首例。原來在大會開幕典禮中，七十多個國家與會政府代表團體合照時所穿著的官方島衫，加上工作人員制服及大會伴手禮，都是台灣一家知名廠商贊助的優質產品，其不同顏色、式樣「島衫」的材質，全部取之於帛琉海域與社區的廢棄寶特瓶（帛琉政府尚無力處理），被系統性收集運至台灣後，經過這家廠商回收與特殊工法與製程，產出機能性環保布料，搭配帛琉的海洋生物特色與台灣的紡織時尚設計，把漂亮搶眼的島衫，送回大會現場！地主帛琉總統惠恕仁、張子敬署長與大多數與會人員幾乎全程穿著，展示「Innovated, Created, Designed and Made in Taiwan」的精巧魅力！

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更可貴的是，每件島衫係利用八個廢棄寶特瓶的回收紗製成，與原材料相比，只使用三成的能源，降低五成四六的碳排放，並減少二成一公升的耗水量。基於這項最新環保概念與先進技術，難怪世界盃足球賽、美國職業籃球聯盟NBA隊伍與頂級體育活動，都開始採用台灣高附加價值的環保材質制服，其中蘊含無限商機，廠商可謂名利雙收。

近年來政府、國內企業與公民社會支持「零廢棄」、「零排放」的永續循環經濟，已達成普遍共識，吾人欣見從「坐而言」到「起而行」的協作模式漸趨成熟，帛琉外交島衫的官民合作即屬佳作。優質的台灣企業透過贊助我們的海洋大會，除具體響應ESG的環保、社會與良善治理責任，也扮演強化邦交，提升台灣國際觀瞻的推手角色，殊值肯定。

當波羅的海小國立陶宛先前備受北京經貿霸凌，而現階段烏克蘭人民面臨俄羅斯的殘酷侵略，亟須國際人道援助之際，台灣的知名食品、報業集團、民間慈善組織紛紛挺身而出，慷慨解囊，提供救濟物資，在在表現台灣民眾超越國界、族群畛域的人性關懷與道德高度。「我們的海洋」大會島衫之例，對台灣的國際參與不啻是一項啟示，我們也希望更多具有強勁競爭力的台灣廠商與「隱形冠軍」，在創造利潤、分享股東的同時，透過自發性義舉，回饋國際社會，進一步樹立典範，發揮企業之光！

（作者為二○一六至二○二○年駐美代表）

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