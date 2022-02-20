自由廣場》從贖罪日戰爭看台灣心防

◎ 侯信田

近日，中國軍機艦進入我防空識別區行徑超乎尋常，經國防部證實，包含日前在共機民用型「運12」逼近我東引空域，與「卡28反潛直升機」於我西南空域超低空飛行等，像在台海玩起「狼來了」遊戲。

以史為鏡，一九七三年的「贖罪日戰爭」開戰前，不只埃及總統沙達特多次揚言將發動戰爭，約旦國王胡笙亦私下警告以色列，但以色列國防軍卻一直認為埃及只是「喊假的」，且以色列與埃及間有堅固的「巴勒夫防線」，更有西奈半島作為軍事緩衝，而不以為意。結果當埃及在贖罪日發動戰爭時，以色列部隊官兵正好返鄉過節，措手不及，損傷慘重。

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今天我們面對解放軍威脅，多數國人心態上與當時的以色列相似，認為我們有全世界密度最高的防空飛彈、有台灣海峽天險、有美日盟友等等，這是非常危險的錯誤想法！

首先，觀察解放軍領導體制，短短一年來分三批晉升十六位上將，十足顯見習近平正積極鞏固、操弄軍權；另駐紮於福州東部戰區的陸軍司令員孔軍，上月到任，是第一個海軍陸戰隊背景出身，熟稔登陸、島礁、島嶼攻防指揮的司令員，因此再次掀起中國內部討論是否即將發動武統台灣攻勢。

其次，自二零一六年以來共軍機艦繞台次數屢破紀錄，無論在人員、海空航線熟稔與裝備綜合訓練，戰力不斷提升，且已達一定能量，因此國人千萬不可輕忽。無論是「狼來了」寓言，或是以色列在贖罪日戰爭初期的失利，都是國人在心態與國防安全上，最值得警惕的借鏡。

（作者為國防大學戰爭學院學員）

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