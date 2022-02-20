自由廣場》台灣應反駁IOC之「一中」

◎ 永山英樹

國際奧委會(IOC)於二月十七日在北京舉辦的記者會上，被問及有關台灣以Chinese Taipei名義參加北京冬奧等問題時，北京冬奧組委會發言人嚴家蓉表示「世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分」。她表明的就是IOC已經接受「一個中國」原則。我們以此也可以確認，IOC強迫台灣使用的「中華台北」之名不是「中華民國台北」，而是「中華人民共和國台北」。

嚴家蓉還說，「一中」是「國際社會的普遍共識」。雖然包括日本、美國和歐洲各國在內的一百多個國家，從來沒承認過台灣是中華人民共和國領土的一部分，但各國政府因為不願跟中國對立，不敢公開否認「台灣是中國一部分」，所以說「普遍共識」不一定是錯誤。

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奧運是受全世界注目的國際盛事，台灣在每次奧運上自稱Chinese Taipei，就是強力為「一中」背書，對台灣非常不利。所以台灣極需向IOC和世界各國傳達將Chinese Taipei正名為Taiwan的願望。雖然各國不見得願意惹惱中國，但只要台灣發聲，至少理念相同國家不會不支持台灣這個理所當然的要求。反中友台已經在日本、美國等很多國家成為風潮，因此我相信如果台灣推動2024巴奧台灣正名運動，國際輿論一定會給予台灣熱烈聲援。

IOC已經深受中國的政治影響，也許一時不能接受正名的申請，但最重要的是，台灣自己向國際社會發聲，為獲得更多國家的認同作努力。

北京冬奧組委會發言人對於台灣正名說「我們一定反對藉著冬奧來做把體育政治化的行為」，台灣也需要對此反駁指出「IOC配合中國的一中宣傳，不讓台灣以自己的名稱參加奧運，這才是把體育政治化的行為，嚴重違反《奧林匹克憲章》精神！」

（作者為台灣研究論壇會長）

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