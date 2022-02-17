自由廣場》﹙金恒煒專欄﹚「二十大」尚未開幕 就被林為洲、陳以信砸了鍋

中國怎麼了？對國民黨立委林為洲、陳以信開鍘？《人民政協報》重砲轟擊林為洲和陳以信是「暗獨」，是勾結反華勢力的代表人物，說這股「暗獨」勢力比起民進黨的「明獨」更加破壞兩岸關係。言下之意是，林為洲、陳以信比民進黨還惡質！這不但新鮮而且有趣，其中必有玄機。

話說一月九日中國發動聲勢浩大的宣傳，動用「央視網」、「中新網」、「環球網」等三大媒體，藉海協會副會長孫亞夫宣告二〇二二年「兩岸關係」 出現新變化 ，「二十大」將提出「未來五年對台工作」的新決策：孫亞夫首先駁斥民進黨所說「九二共識」這一頁已經翻過去了，表示「我覺得它是翻不過去的」；第二，「國民黨現在還表示認同『九二共識』，那就要堅持一個中國原則。」第三，「對美鬥爭艱苦，但我們頂住了美國的攻勢，……而且還發展得挺好。」第四，「繼續團結老百姓也是打擊台獨的一個方面。」

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發聲明外，中國也積極部署。先看台灣的「和聲」。孫亞夫話聲剛完，蘇起馬上如響斯應，在〔二零二二年兩岸關係展望〕的「台北論壇」開講：今年兩岸關係「外弛內張」，中共解決台灣問題，不再是「一國兩制、台灣方案」，兩岸談判已經沒有了，而是中共單方面一次處理，這是定調云云。這些話能不能坐實隔海聲援孫亞夫？「定調」二字重要，正是不打自招。不僅如此。蘇起特別強調中共年底「廿大」將提「新時代黨解決台灣問題總體方案」來解決台灣問題，所謂「外弛內張 」，就是孫亞夫「和統與武統」並用的恫嚇。

中國不會只有「空言」而沒有「行事」；他們把重點放在最容易、最不費吹灰之力的「團結老百姓也是打擊台獨的一個方面」。開年以來，動作不斷。官媒央視製作的歌曲「我們同唱一首歌」，委由台灣的方文山填詞，並拉台灣藝人蕭敬騰、歐陽娜娜、陳立農與中國歌手合唱。接著台灣藝人方芳在中國中央廣播電視總台接受訪問，鼓吹兩岸統一，將台灣比成「小孩子」，希望「祖國」在「小孩」不講理時出手打兩巴掌。再用央視的春節聯歡晚會，刻意標出「中國台灣」藝人蕭敬騰、張韶涵、楊宗緯、李立群和中國演員陳曉結婚的陳妍希一起上節目。那麼北京冬奧台灣選手黃郁婷、林欣蓉、李玟儀全異口同聲「舔中」，郝明義認定那是中國「精心策劃」的。至於洪秀柱應邀出席北京冬奧開幕，中國全國政協主席汪洋特別召見表示願與台灣展開「民主協商」。凡此種種作為，就是要烘托台灣新決策的出爐，不料被林為洲與陳以信兩個小子給毀了。

林為洲說「九二共識……壽終正寢。」又說：「……台灣只能靠向美國，毫無選擇」。陳以信到美國與台灣駐美大使蕭美琴會面，又前往國會山莊拜會多位聯邦眾議員。「二十大」尚未揭幕、中國對台的新決策尚未正式出爐，就被林為洲與陳以信先砸了招牌。這就是「暗獨」比「明獨」更可惡的原因！

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）

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