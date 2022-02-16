自由廣場》（鏗鏘集）看看世界 想想台灣

◎ 李敏勇

農曆春節，台北難得清靜。難得的長假，看了「日本沉沒：希望之人」科幻推理小說拍攝的連續劇，情節依稀印在腦海。一九七○年代末即由東寶拍成電影，東京電視（TBS）二○二一年再製作電視劇集。以地球、海洋、地震、火山等物理學為背景，描繪自然生態巨變，交織政治家、官僚、新聞人、國民，面對災害情境、演示某種社會像以及國家像。提供許多反思。生活在台灣的人們對自己國度也會有這種思考與想像嗎？令人懷疑！

台灣仍陷於非正常國家現象，一個依循被替代、流亡國家，承受流亡國家、努力召喚流亡殖民心態漂離群在地認同、形成新共同體的台灣人，倍受舊體制糾葛，而流亡殖民意識論群頗多心向推翻、取代其黨國的新中國，一個被共產黨以人民之名綁架的獨裁、專制主義國家。在世界民主陣營普遍從一九七○年代棄國民黨中國、迎共產黨中國，在認清共產黨中國之惡，轉而又向台灣伸出友誼之手時，中國國民黨仍在殘餘中國的流亡殖民意識論盲點或惡意，試圖挾持台灣，連結中國。

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台灣的國家在發展經濟之路仍倍受藉民主化而不斷進行內部顛覆的力量破壞。「日本沉沒」的地球生態破壞問題意識，轉換成共產黨中國的破，提供一種危機處理的政治想像：「日本沉沒：希望之人」劇情裡的「日本未來國家推進會議」，以日本政府各部會成員組成的會議，顯示「官僚」在日本的意義。首相、副首相、內閣官房長官；經濟團體連合會的財團；新聞媒體，交織著處理日本重大危機的應變力：如果日本沉沒，一億二千萬國民被迫要移民他國，會如何？又如何處理？

台灣的政治現實是流亡殖民意識和在地重建論、自我改造論，糾葛著前近代的國家意理和社會邏輯，徒然耗損共同體興革的能量。劇情裡，日本的官僚，在「日本未來國家推進會議」集思廣益推動首相府、各部會，面對日本沉沒的危機；以大企業的能量交換，取得其他國家同意，將日本人移民世界各國，只維持了倖得不沉遷置北海道的政府，維持國家照顧分散在世界各地的國民。那種意志、那種感情，令人動容。

看看世界、想想台灣。日本電影、電視??想像國土沉沒後、國民和國家的存在。我們的國度裡，政治家、官僚、企業家、新聞人⋯在國家這種共同體陷入內部傾軋之中，有什麼樣的問題意識？共產黨中國明明是被假藉人民名義、獨裁者挾持的國家；以殘餘中國在台灣遂行中華黨國，明明已被民主化解構，但新國家建構未盡完成。台灣有我們的「台灣未來國家推進會議」？有我們的政治家、官僚、企業家、國民⋯展現我們國家願景的動人追尋？還是只迷惑於迷惘國家政治位置的你爭我奪？

（作者是詩人）

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