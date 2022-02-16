烏克蘭事態，西方不斷警告戰爭一觸即發，但外交穿梭又好像是重頭戲。馬克宏，普廷，莫斯科，隔著四公尺長桌對談，頗有卓別林電影的笑謔效果，而西方「外交斡旋與嚇阻」，不止這一齣。不僅如此，金正恩試射飛彈不亦樂乎，西方也似乎只能呼籲平壤「無條件談判」。西方的武器是非軍事性制裁，但普廷也手握反制裁的籌碼。何況，德國總理蕭茲剛上任，法國總統馬克宏要選舉，美國總統拜登則有阿富汗陰影。

普廷對烏克蘭部署重兵，同時對西方的外交綏靖來者不拒。此一態勢，也緩解了之前華府聚焦於中國，美日、美韓高峰會，美日澳印Quad，澳英美Aukus，乃至G7、歐盟、北約，隱約形成之「圍中」力道，焦點轉移到俄羅斯。或許，未來可能證明，這是衝突邊緣策略，若普廷花最低成本塑造歐洲秩序，同時減輕習近平、中國的當頭壓力，西方的戰略調整則被打亂步調，在地緣政治的賽局中，略失原有的主動性，一如新冠病毒之例。

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先前，華府帶頭撤離基輔大使館眷屬。派遣數千軍隊在鄰國集結，卻又強調不會在烏克蘭境內參與戰鬥。繼而，又帶頭呼籲烏克蘭的美國公民在四十八小時內離開。隨後，華府又傳出撤離所有使館人員，撤出一五○名國民衛隊隊員。另，北約秘書長史托騰柏格既強調：「不要對我們保衛盟友的承諾有所誤解」，又擺明「北約不會向烏克蘭派遣作戰部隊」。至於德國，拒絕批准愛沙尼亞向烏克蘭出口老舊的德製榴彈砲。最玄的是，德國「軍援」烏克蘭，五千頂頭盔和一座野戰醫院。蕭茲與烏克蘭總統澤倫斯基會談，也再次否決了烏克蘭的武器支援要求。俄軍壓境烏克蘭，美國及盟友的保證，主要提供武器協助自衛，提供貸款穩住經濟，以及放話將令俄羅斯付出慘重代價。西方的「莫測高深」，會冷卻普廷的野心？還是刺激他的味蕾？

北京冬奧，西方抵制，程度各有不同，象徵大於實質。而聯合國秘書長古特雷斯、國際奧會主席巴赫，都在北京「堅持奧林匹克理念」，普廷更大言不慚：「某些國家為了自己的私利將體育政治化」。北京冬奧的開幕式，維吾爾越野滑雪選手依拉木江擔任聖火傳遞的最後一棒，擺明了挑戰西方價值。第二棒則由中印邊境衝突之「衛國戍邊英雄團長」祁發寶擔任，印度稱「中國選擇將奧運會政治化之舉，令人遺憾」，因而加入抵制行列。北京冬奧，賽場內爭議不斷，包括激發韓國的仇中情緒，但習近平滿不在乎，因為這本來就是專制集團的主場，同時也在驗收中國收買國際組織的成果。大家應該記憶猶新，武漢肺炎爆發之初，台灣率先通告世衛人傳人，但秘書長譚德塞卻為中國護航，結果全球疫情一發不可收拾。台灣防疫成功，國際支持參與世衛的呼聲驟升，世衛則稱要由一九四個會員國政府決定。中國黑手深入國際組織，由此可見一斑。

西方抵制北京冬奧，烏克蘭危機反成國際焦點。或許，習近平所關注的，也是後者多於前者。利用冬奧對台統戰，只是小菜一碟。主菜，還是西方對烏克蘭的危機處理方式。如果普廷如願所償，習近平在亞洲大可如法炮製。此所以，他不僅對烏克蘭危機保持沉默，還大剌剌從事中俄交易。習近平與普廷簽署協議，重點是石油、天然氣、大小麥等交易，而且，雙方交易用歐元結算，還聲明雙方合作沒有禁區。普廷，習近平，有利益交集，也有同床異夢（包括印度關係），反美是公約數。但此時互相擁抱，對普廷在烏克蘭賭盤，無疑增加了籌碼。

烏克蘭事態，表面上看來，西方領袖熟中於「外交斡旋與嚇阻」，偏好單槍匹馬與普廷外交公關，疏於尋求一致對策。若普廷箭在弦上了，西方的武器仍是經濟、金融、科技制裁，這會向「烏克蘭們」釋放什麼信號？戰爭不是最好的選擇，但屈服於武嚇的外交解決，往往是最壞的選擇。與普廷熟稔的芬蘭總統尼尼斯托直言：普廷的立場與以前變得不同，態度也相當果決，普廷想把握住現在的勢頭，讓局勢動盪，以向美國和歐洲施壓，提出各種要求，若無結果便會發動戰爭。有道是：上兵伐謀，其次伐交，其次伐兵，其下攻城。西方領袖與普廷誰高誰下，答案應該不久就會揭曉了。

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