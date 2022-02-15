自由廣場》對中國而言 我們都是台獨

◎ 林逸民

國民黨專制統治時代將「台獨」塑造成禁忌話題，打為「三合一敵人」，亦即「台獨、黨外、共匪」，如今看來簡直笑話，但是當時國民黨成功的將台獨變成了一個不可敘述的負面名詞。

台灣始終是主權獨立的國家，對台灣主權的論述，終究要回到現實，國民黨自稱中華民國統治整個中國，不管用課本再怎麼洗腦台灣學生，台灣政府就是管不了中國，相對的，中國政府也同樣無法踏足台灣。

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歷屆總統逐步對台灣展開合理化論述，李登輝先生先提出「中華民國在台灣」；陳水扁總統接續提出「中華民國是台灣」；蔡英文總統使用「中華民國台灣」。隨著民主化進程，台灣人自主意識逐漸覺醒，對國家主權地也有諸多討論，在獨派中，有了「華台之辯」，認為「中華民國台灣」這樣的說法是「華獨」。

然而，華獨或台獨，都是台灣人自己在區別的。事實上，中國的態度相當明確，對中國來說，蔡英文總統同樣是台獨，甚至國民黨人至今死抱著中華民國，提到中國時言必稱「大陸」，中國一樣稱他們只要不接受中共統治就是台獨。

所謂華獨台獨，或是自認不是獨派的中華民國派，在台灣爭論不休，實在一點意義都沒有，因為中華民國的遮羞布在國際上也行不通，中國更是惡狠狠的封殺和打壓，消滅中華民國比消滅台灣的力道更強，因為對中共來說，中華民國危害他在中國的統治正當性，比台獨更加深惡痛絕。

那麼，到底何謂台獨？

相信絕大多數的台灣人，都清楚認知：台灣是主權獨立的國家。這並非一種主張，而是一個絕對的事實，在台灣的主權範圍內，中國既無權收取稅收、無法派兵進駐，更不能隨意捉拿台灣人。只要認知、認為台灣是主權獨立的國家，就簡稱台獨。以此定義，絕大多數台灣人都是台獨，不分所謂的華獨或台獨。

對中國來說，拒絕被中華人民共和國統一，就是台獨，不管你是台獨、華獨，還是「三民主義統一中國」，在中國眼中，不被中共統治，通通都是台獨。

過去台灣曾經必須委曲求全，如今國際情勢改變，美國帶頭正名台灣，反而是台灣政界與人民仍莫衷一是。除了極少數想被中國吞併的異類，大部分的台灣人應該覺醒了：其實，我們都是台獨。

（作者是福和會理事長、醫學博士）

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