自由廣場》數位12與台版印太戰略

◎ 林佳龍

為回應印太地區來自中國的嚴峻挑戰，美國總統拜登提出任內首份的印太戰略報告，報告書中設定的五大目標包括：推進自由開放印太地區、在區域內外建立聯繫、推動區域繁榮、強化印太安全，以及建立區域抵抗包括氣候變遷與COVID-19等超越國界威脅的能力。值得注意的是，美國於強化印太安全中明確指出，將與區域內外夥伴維護台海和平穩定，包括支持台灣自衛，以確保台灣人民能有一個依循其意志與最大利益和平決定未來的環境，並威嚇台海軍事侵略。

在這份文件公布之際，烏克蘭緊張情勢持續不斷升高，但美國國務卿布林肯仍依計畫出訪印太地區，顯見美國對此間之重視，而對台論述的改變，更凸顯台灣在美國地緣戰略上的重要性。這或許是因為對美國來說，烏克蘭之後還有波蘭、匈牙利、斯洛伐克、羅馬尼亞等北約成員可持續抵擋俄羅斯的進逼，但一旦失去台灣，中國從花蓮出海的潛艦就可直達美國本土。

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另一個值得關注的發展則是，美國商會於其近期報告書中，敦促美國政府籌組「印太經濟架構」的同時，應盡速與包括台灣在內的理念相近國家組成「數位十二」(Digital Dozen)，協商洽簽數位貿易協議，確保數據跨境流通等議題獲得保障。這代表不僅地緣政治的安全考量，台灣在資通訊科技的進步與產業應用能力亦備受美國重視。

事實上「中國因素」正是近期各國修改國家戰略的重要原因，美國也是在回應中國因素的同時，調整對台灣的認知與觀點。而在美國的印太戰略中提及台灣前途必須由台灣人民來決定的此時，正是台灣對內推動「二次民主改革」、落實「國家正常化」以深化台灣民主根基，以及對外推出「台版印太戰略」促進台灣國際交流合作的最佳時機。

在美中抗衡與疫情衝擊的雙重影響，導致世界供應鏈重組的過程中，台灣因民主成就與資通訊能力，持續得到歐美市場的信賴。面向未來，貫穿台灣民主深化以及台版印太戰略的，將是包括「數位民主治理」與「數位產業發展」的數位領土與數位主權。身為自由與開放印太地區的成員國之一，台灣必須持續厚植數位國力，推動數位新南向政策，同時盡速推出屬於台灣版本的印太戰略，方能確保和擴大台灣的國家利益。

（作者為中華民國無任所大使，負責推動數位外交）

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