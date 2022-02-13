自由廣場》美國大學涉中輿論轉向

◎ 吳智遠

中國官方向來以黨、政府、人民三位一體的角度敘事，並進一步連結亞裔群體，以致於在過去很長一段時間，任何對於前兩者的批評，都很容易被轉化成反華、甚至是反亞裔的種族議題，令其在西方輿論戰中佔據天然優勢。

例如，去年十一月底在英國倫敦唐人街發起的一項反歧視遊行，便採混用反歧視亞裔（對種族）與反對新冷戰（對政權）等兩項截然不同訴求的作法；惟此一敘事手法，最近在西方社會遭遇越來越強大的挑戰。

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美國喬治·華盛頓大學(George Washington University)近期爭議或為一標誌性事件。此事由澳洲華裔藝術家巴丟草的諷刺作品在校園內流傳所引發，該作品以北京冬奧為題，傳達質疑COVID-19病毒起源、香港議題等主張，引發部分中國留學生以涉及反華及歧視亞裔向管理層投訴，惟華大校長於二月七日公開聲明指出，此事僅為不同政見的言論表達，不涉種族爭議。

稍早發生於美國普度大學(Purdue University)的爭議亦具代表性，去年十二月中旬，因媒體報導持不同政見之中國留學生受親官方留學生騷擾，普大校長對此做出回應，要求尊重言論自由，致部分中國留學生發起網路請願，指校長涉及反華，要求修正其言論，但此舉反而引發支持校長的反請願，迅速獲得更多人的連署。

西方大學校園向來較具理想性，易受種族等進步議題影響，惟近期事件顯示，中國官方以黨、政府、人民三位一體的敘事手法，即便在美國大學內也漸失支持，人們逐漸將中國人民與共產黨政府兩者區分看待。日前蔡英文總統造訪經國七海文化園區，並標榜蔣經國反共保台路線，或為對此一局勢轉變的應和。

（作者為生技研究人員及經理人）

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