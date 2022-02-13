自由廣場》後醫系暴增，急甚麼？

◎ 陳孟祺

教育部繼清大公費後醫後，又要增加中山、中興公費後醫，三所的招生目的都宣稱要招收電、資領域的大學生。問題是，現在少子化嚴重，考生短短三年內已經從十四萬降到十一萬多，考數A的學生也只有七萬多，政府又一再宣稱電資理工畢業生不敷科技業需求，現在要作這樣的調整，實在說不通。況且，依照目前電子業的榮景，唸了電資何必再去醫學系蹲六年，蹲完後再去當十年的公費醫？

其次，就後醫過去申設的結果來看，大多招到沒考上醫學系的三類學生，最後只能在二軍內挑選，而且這些人普遍有年紀了，要顧現實，多只會考慮到賺錢，過去也是因為如此，才會廢除掉曾經籌設過的後醫系。

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至於有些學校說，想透過醫學系來提升國際排名，先說國際排名這件事，很多人嗤之以鼻，更進一步說，花了大筆資金去籌設醫院，排擠原本應該用在研發上的經費，這樣的虛偽排名不要也罷。

其實，醫學研究目前在臨床上已經有很多跨領域的合作，不是取代，人生時間有限，能夠專精一樣，已經很了不起了，用輕浮的態度看待專業領域的訓練，這其實是很輕佻的，對於政府的公信力也不好。

根據過去輔大醫與慈濟醫、義大醫的申設過程，大概是每個十年會增加一所醫學系，而且都是醫院設立多年後才設立成功，這也是行之多年的狀況，現在一下子設立了三所學士後醫學系的公費生，不但沒有醫療資源的配合，連師資也不全，匆忙地通過，教育部到底在急什麼？

（作者為都市規劃師，新北市民）

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