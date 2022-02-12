自由廣場》台梵外交人事異動的挑戰

◎ 涂京威

過年前1月31日，梵諦岡教廷發出命令。教宗任命現任教廷駐華（台北）代辦為新任教廷駐盧安達大使，2月隨即生效。台灣再度迎來教廷沒有現任大使或代辦派駐台北的處境。

而台灣派駐教廷的李世明大使，也在去（2021）年12月任期期滿。依據台灣「外交部駐外人員輪調作業要點」，每位外交官駐地任期最長6年，如果因為工作需要，最多能再延長3年，不過至多不能超過9年，所以，李大使依法最多只能再在教廷派駐工作至2024年底，接下來梵諦岡教廷和台灣必須面對的外交官員輪替，再加上中國在台梵關係間的攪和，以及中梵關係的持續進展，會不會對台灣唯一歐洲邦交國的外交關係生變，我們必須高度重視這件事情的變化。

請繼續往下閱讀...

最近因為烏克蘭與俄羅斯的紛爭，加上中國加大力度派軍機及民用飛機侵入台灣的防空識別區，都讓台海關係陷入更加緊張的氛圍。中國其實很可能趁著國際緊張時，拿走台灣唯一歐洲邦交國教廷，用來打壓台灣外交實績，甚至是報復立陶宛對台灣的外交友好行為。

中國有1200萬天主教友，相對於台灣的20萬天主教友，教廷確實必須花更多心力在牧養這些中國教友，尤其當他們面對宗教不自由的處境，他們所受到的限制與囹圄，更是教宗方濟各及教廷高階官員必須時刻掛心。

2018年9月22日在經過梵諦岡教廷與中國雙邊，長達四年的工作小組協商，教廷外交部與中國外交部簽署「有關主教任命的臨時協議」，協議效期2年。

2020年2月15日在慕尼黑安全會議上，梵諦岡教廷外交部長蓋拉格樞機主教，與中國外交部長王毅舉行雙邊外交部長會議，這是自1952年中共驅逐教廷駐華使節後，首度雙邊舉行部長級會議。而在2020年10月，天主教權威雜誌稱，教廷正安排促成教廷國務院帕羅林樞機主教與中國國務院總理李克強會面，並希望在中國開設常設性宗座代表處，並正式向中國派遣宗座代表團。同年10月22日中國外交部宣布，就「有關主教任命的臨時協議」效期延長兩年至今（2022）年9月22日。

梵諦岡教廷「向著中國」發展的外交動態，確實不容易找到什麼好理由阻止教廷往這個方向前去。然而爭取教廷與中華民國台灣有更好的外交安排，甚至重啟教廷在1965年教宗保祿六世於聯合國主張的「兩個中國」同時加入國際社會的安排，卻是台灣現在務必要努力的工作。

台灣和梵諦岡教廷即將迎來雙邊大使或代辦的輪調，這對台梵關係的保存會不會帶來風險？誰是台灣下一任最能夠理解教廷在中港澳台及大中華區使命，又有政治高度能夠為台灣仗義執言的中華民國駐教廷大使？以及台灣如何應對梵諦岡教廷與中國更加緊密的外交關係？這都是台灣政府及外交部門應該重視的議題。

教廷對台灣外交部門來說，或許不是一個如美國日本來得重要的國家，但若失守教廷邦誼，對於台灣外交的象徵意義，將是一計重擊，不可忽略。

（作者著有《教廷外交：如何面對分裂與主權爭議國家》）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法