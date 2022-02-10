自由廣場》房租 影響物價的另一項因素

◎ 黃泰淋

全球面臨物價上漲壓力，因原物料漲價，民生餐飲頻傳漲價，政府查哄抬物價，有一項漲價因素是大家忽略的：房租。

餐飲業的成本包括水電瓦斯、工資、原物料成本及裝潢設備費、房價（租金）等。餐飲業及若干店面因入行門檻低，很多都是租來的。前幾項成本幾乎少有討價還價的餘地，租金這項就看議價能力及房東的認知與性格。

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若已承租、裝潢了，有時將屆滿一年，房東看到生意好，就來開口要調漲房租，或有其他人願出高價承租，就逼迫大漲租金，使其知難而退。承租者處於相對弱勢，答應給調漲，則壓縮辛苦經營的獲利空間，只有漲價一途以為因應。

不想任憑房東宰割，唯有忍痛認賠殺出，幾十百萬的設備器材及裝潢費尚未回收，就瞬間泡湯。倒楣的還要自己雇工拆除裝潢。即使另起爐灶，已培養的死忠客戶未必能一路跟來，因此租金是餐飲業者最難掌握的成本因素。由於前幾項成本，各商家立足點相差不多，至於租金就要碰運氣了。

餐飲業不像開工廠，工廠不需什麼裝潢，產品只要品質、交期符合約定，貨就銷得出去，買者不會介意廠房是否老舊，但餐飲業店面每隔幾年要重新裝修，不但講究潔淨、明亮、衛生、氣氛、還要跟得上時代。無論生意好要裝潢，生意不好，收攤，裝修業者又有生意了，成為永遠景氣的行業。

其實，房東任意漲租金，常常只因百物齊漲，因此也跟著漲。筆者認為，政府有關單位宜為影響物價的這種潛在因素，想出解決辦法。另外，承租型業者（不限餐飲業）在與房東訂租賃契約時，最好避免租期訂一年，並要求多年內不得漲租金。

（作者從事倉儲業）

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