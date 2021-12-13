自由廣場》定罪率比起訴率重要

◎ 何岱榕

近期接連發生不少街頭暴力事件，聚眾鬥毆的議題又再次受到輿論矚目，且外界普遍認為刑法第150條聚眾鬥毆罪修法後，起訴率雖從原本10%提升至30%，惟仍有精進空間。然而，比起起訴率，筆者認為定罪率更為重要。

筆者以「刑法第150條」為關鍵字，透過司法院法學資料檢索系統搜尋該法修法後14個月之案件，共獲有罪及無罪案件144件，其中以刑法第150條定罪者78件（占54.17％），若加入以傷害罪定罪之37件案件，則定罪率可達79.86%。

請繼續往下閱讀...

過去發生聚眾鬥毆案件，若刑法第150條不成立，且告訴人未提告傷害罪，則是類案件最多僅能以違法社會秩序維護法論處，刑案部分則多不起訴處分。惟修法後，警察機關處理聚眾鬥毆案件多以刑法第150條移送，雖然部分案件最後以傷害罪或其他罪名起訴，然而，法院最終皆確認其不法並判決有罪。

由於刑事案件之態樣多變，法院及檢察官必須依個案認事用法，故無法期待每個案件皆如警察機關所移送之法條起訴。然對於社會而言，不管是聚眾鬥毆罪或傷害罪（皆為五年以下有期徒刑），能伸張正義的就是好法律，不論是哪個罪名判處參月有期徒刑，即達到嚇阻犯罪之目的。因此，莫再以「起訴率」作為評價警察人員之唯一標準。

（作者為中央警察大學警察政策研究所博士生）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法