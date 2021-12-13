自由廣場》投資雷射武器 補強刺蝟戰略

◎ 吳智遠

十一月二十五日，行政院院會通過「海空戰力提升計畫採購特別預算案」，與稍早提出的對美軍購一起，我國將在2030年前共投入三三三九億餘元，透過國造、美製兩途，強化反艦、防空與反制能力，以支持或亦名為刺蝟、豪豬、毒蠍戰略的不對稱建軍構想。

惟由各式飛彈、火箭、戰機與無人機所構成的空中威脅，預計將持續加劇，如何以數量有限、價格高昂的精準彈藥因應，仍是令人憂慮的課題；除強化指管通資情監偵架構、提升目標辨識與威脅判斷能力、以提升彈藥使用效率固為當務之急，持續尋求建置與操作成本更低的建軍方案或亦屬必要。

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今年五月以巴危機，以色列鐵穹防空系統表現優異，哈瑪斯發射的約4,300發火箭彈，其中90%由鐵穹成功攔截，但鐵穹雖已號稱飛彈防空系統性價比的天花板，每套系統建置仍需五千萬美元、每枚「鐵穹」飛彈的成本約4.9萬美元、每次攔截成本達十至十五萬美元，用其對抗大量火箭或無人機，仍是龐大負擔，遇更大規模攻擊，恐力有未逮。故發展更具經濟效益的替代方案，例如包含雷射武器在內的定向能武器，以增加戰術選擇性，已成為多國軍方的努力方向。

雷射武器以（不可見）光為投射高強度能量的載體，以摧毀或令目標失能，具有速度快、反應快、隱蔽強等優勢，尤為吸引人的是高性價比及低補給需求，單次攔截成本或僅約數美元，只要能確保電力供應，無須憂慮彈藥用罄；惟其強度受天候影響、易於大氣中衰減、偏移，並對供電與冷卻技術要求極高，故其實用化進度緩慢。

但美軍在雷射武器實用化上似已有顯著進展，甫加入第七艦隊的杜威號驅逐艦，便配備低功率「奧丁（ODIN）」系統，具備打擊小型水面艦艇與無人機的能力，同時陸海空軍各有多種研發中的雷射武器，呈現百花齊放的態勢；此外，俄、法、德、中、以等國也都積極投入雷射武器的研製。

雷射武器在短期內或未能成為主戰武器，但具有有效清理低價目標、減少損害的潛力，或可考慮透過國際合作方式導入，例如以成功的F16V投資案模式進行台美合作，或尋求與在歐洲以雷射工業見長的新朋友立陶宛共同探索，補強刺蝟戰略，增加戰術選擇性。

（作者為生技研究人員及經理人）

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