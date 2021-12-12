自由廣場》從「沉沒成本」看廢核四代價

◎ 林尚榮

兩年多前，清大原子科學院院長李敏發文「核四對台灣電力系統的重要性」表示：核四廠已投資2838億，目前還是台電的資產，如果核四不商轉，這筆損失會由全民買單，亦有可能轉嫁到電費上。

日前《遠見雜誌》已將廢除核四廠代價提高為3205億，因為加計了2015年迄今的維護費、核燃料無法轉售的損失（同樣爐心設計的核電廠很少，根本賣不出去）、未來的拆除費用等。該雜誌近一步呼籲：政府得向大眾說清楚，這一筆債務要如何償還？

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公投辯論會上，黃士修指出，假如核四公投不通過，廢核四廠代價達3205億元，難道花費3000億元蓋核四電廠都不要使用嗎？

以上兩個問題，不難找到答案。

在決策管理上，3205億元可以看做「沉沒成本(Sunk Cost)」。很多人對「浪費」資源會有憎惡、擔憂、害怕心態，做決定時，念念不忘過去那些已經付出且不可收回的成本。事實上，當我們在做關於一項計畫或投資的決策時，不應該把沉沒成本納入考量；正確的作法是「以未來的成本和機會」為決定基礎。例如，當開始質疑對方可能是渣男或渣女時，要不要繼續交往下去，重點不應該在過去愛得多深，或已經花了多少時間和金錢在對方身上。

假設廢除核四廠代價就是3205億，也絕不是簡單如雜誌所言，除以兩千多萬人口，男女老幼每人分攤1萬3688元！

台電2016年曾向經濟部提出「政府編列特別預算」與「電價分年回收」兩大處理方案。以台灣的政治生態，應當是前者，不太可能直接由「全民買單」（攤提到電費中）；真的這樣做，也會把年限拉長，務求「影響極小化」。以30年計算，平均每度電是0.0382元（3205億元／30年／去年發電量2797億度）。每戶每月平均用電以400度計（去年339度），也僅僅15元左右，一年約180元。

有心人引導大家聚焦在「廢核四」造成的虧損，並與人民的荷包連結，是希望讓國人感覺廢核四的代價很高，藉此扭轉民意擁核、或將怨氣發洩在特定政黨上。然而，核四廠從規劃起算，歷經十任總統、三次政黨輪替，至今已耗掉41年時間，做為「非核家園」倡議者的執政黨，有責任面對全民說出要付出的代價是多少？以及如何付出？而國人也要接受「天下沒有白吃的午餐」，畢竟往後在全球趨勢下，更大力度的減碳、發展綠能，在在需要資金與政策的落實！

（作者為上市公司高階主管）

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