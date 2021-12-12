自由共和國》林修民／美國邀請台韓至美設廠 不只智財權更重要是產能問題

英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）。（彭博）

林修民／東吳大學講師

英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）十二月一日在加州舉行的Brainstorm Tech會議上表示，台灣不是一個穩定的地方，並認為台積電有地緣政治風險。他說中國對台軍事活動持續增加，北京那週才向台灣的防空識別區派出廿七架次戰機。呼籲美國政府應優先投資美國廠商，替美國保留珍貴的智財權。

事情的肇因是台積電去年五月宣布赴美國亞利桑那州投資設廠，用以生產五奈米製程，將在二○二一年至二○二九年投入一二○億美元，預計在二○二四年量產。而同是英特爾競爭對手的韓國三星電子十一月也宣布將投資一七○億美元在美國德州興建先進製程的晶圓廠。兩家競爭對手都爭取了美國中央以及地方政府的補助，事實上，對英特爾而言，競爭對手來美國除了搶食補助金的大餅外，另外一個對自己不利的影響就是美國勞工（如工程師）擁有更多的選擇機會，季辛格身為英特爾的大當家不樂見此情況理所當然。

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季辛格批評美國政府應該優先補助自家公司以免技術流至外國，但半導體政策除了技術智財權外，另外一個更攸關民生甚至國安議題就是產能問題。自從今年初開始缺車用晶片甚至導致美國政府必須介入外，事實上晶片的缺貨並不限於車用晶片，是所有晶片都缺只是缺貨程度不同而已，因此各晶片廠商增產應付客戶需要理所當然，如果台積電、三星不在美國設廠，那麼他們就算不去美國政府極度防止的中國設廠，也會在亞洲設廠，例如台積電宣布在高雄設廠以及三星今年五月宣布將在平澤廠擴建晶圓代工的廠房。

從去年底開始的晶片缺貨潮，已經嚴重影響民眾的生活，許多車廠無車可交，一台價值數萬美元的汽車只因為幾塊美元的晶片缺貨，導致整個汽車供應鏈停擺，嚴重打擊疫情後的經濟復甦，逼的不只美國政府，德國與日本政府也是必需介入晶片的供應。而究竟為什麼會缺晶片？事實上、半導體晶片的供應幾十年來從未如此短缺過，一般認為是疫情的影響導致晶片的需求大增，但只有疫情關係而已嗎？

根據德國智庫「新責任基金會」（Stiftung Neue Verantwortung，SNV）最新研究報告顯示，擾亂全球晶片供應鏈最重要的因素是疫情大流行後、半導體價值鏈對晶片的需求猛增，以及中企應對美國出口管制的囤積；美國二○一九年對華為實施出口禁令時，「一些中國公司因擔心面臨類似華為的挑戰，開始囤積晶片」。中國海關數據顯示，二○一八年進口了四千一百七十五億個晶片，到了二○一九年的進口量大增二百七十五億個，達到四千四百五十一億塊，二○二○年再激增廿％（九百八十四億個），達到創記錄的五千四百三十五億個，進口總額三千五百億美元創歷史最高水準，今年進口更繼續增加，一至十月晶片進口量比去年同期大增廿％，今年破六千億顆晶片絕不是問題，足足較二○一八年美國前總統川普對中國開啟貿易戰時大增五十％以上。

除了上述德國智庫研究外，包括台積電劉董事長在時代雜誌專訪時透漏有人在囤晶片，並非台積電減少出貨，故意哄抬價格，上述晶片產能的流向正是美國商務部最近要求全球各大晶片製造商提供數據，以釐清晶片產能的狀況，而這就是半導體產能的重要性，產能的分布以及流向絕對是影響美國國安甚至民生的重要課題，如果按季辛格應該優先補助美國廠商而不是邀請亞洲廠商來美設廠，只會讓亞洲的晶片產能佔全球民生供應鏈更重要的地位。

其實季辛格批評台灣不穩定，剛好證明為什麼美國政府更應該補助台積電到美國設廠，正如其所言，北京那週才向台灣的防空識別區派出廿七架次戰機，要是晶片產能不在美國而更多在台灣，如果台灣落入中國手中，美國從國防安全到民生經濟只會比現在更危險。

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