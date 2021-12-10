自由廣場》四個不同意 確保民主峰會榮光

◎ 陳紀元

美國召集的全球民主峰會正式開幕，這是幾十年來，台灣首度以「台灣」之名，在世界性的政治舞台正式露面，意義非比尋常！尤其以民主為軸，直接訴諸世界各民主伙伴：兩個不同的政治實體，台灣是民主的，中國不是，也導引出未來台灣與各民主伙伴建立實質國家關係的利基。

中國外長王毅，年初希望美國尊重其「中國特色社會主義民主政治」，美中之爭不要渲染為民主和威權之爭；在民主峰會前夕，中國亦提出「全過程民主」白皮書擦脂抹粉。但中國憲法第一條「以工農聯盟為基礎的人民民主專政的社會主義國家」，「中國共產黨領導是中國特色社會主義最本質的特徵」，很清楚表明其不是以全體人民為主的民主國家。且近來迫害維吾爾族、抓捕香港民主人士、抓捕報導武漢肺炎的公民記者、查抄非國營企業之身家等行徑，更充分顯示連「冠名」贊助民主的手法都很拙劣，充其量其只是共產黨頭人說了算，其他人舉手鼓掌的所謂「民主」。

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中國要如何實行「民主」是他們的自由，我們並不鄙視，然他一天到晚想併吞台灣，武力、認知作戰不一而足，活在自由民主環境已三十年有餘的我們，自由民主的思想及行為早已定型，難以想像共產黨擅長的「打著紅旗反紅旗」的製造矛盾伎倆。我們必須重新認識其策動特定勢力，利用台灣的民主制度，製造麻煩，消耗台灣國家發展的資源與時程。

活在自由民主的我們，信藍教、綠教、佛教、王爺、媽祖有十足自由。但是由重啟核四、三接遷離（珍愛藻礁）、反美豬進口、公投綁大選等四項公投的說明辯論內容，看到的是：若「同意」前三項，會嚴重危害台灣國力及國際地位持續增進，第四項則不利於民主選舉的公正性。我們尊重提出公投案的權利，但我們應斷然「不同意」有害提升台灣現在及未來整體利益的公投案，才不會被「打著紅旗反紅旗」，被模糊認知，被混水摸魚，摸走我們的民主自由。

（作者為行政院公平會前副主委）

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