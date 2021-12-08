自由廣場》生生用平板政策 需有配套

◎ 馮志銘

行政院長蘇貞昌最近拍板定案未來四年，將投入新台幣二百億元達成班班有網路、生生用平板的目標。自五月疫情爆發，全台灣進入停課不停學以來，全台皆進行線上同步或非同步的教學模式，當然最需要的資源就是各類載具與相關資訊設備；根據調查，最為普及的手持載具是智慧型手機、其次是平板電腦，雖然智慧型手機持有率超過八成八，但手機由於螢幕大小使得線上學習效果大打折扣，而這次經費補助，對於充實行動載具普及率與行動網路提升，絕對有相當的效果。

馬斯洛的「需求層次」理論提到物質基本需求達到後，便可追求精神層面，線上教學亦是如此，當我們基本的「硬體」到位後，我們要進一步去思考與超前部署的是，「軟體」配套是否能同步跟上。線上教學時的支援人力與教師對於線上軟體的熟悉程度能否配合。現在基層教師們除了準備實體課程之外，尚需花更多的心力去準備線上課程，但線上教學並非設備準備好就可以開始進行教學，而是必須先進行備課、教材設計、設備與帳號管理、軟體教學、數據分析、網路安全與倫理…等，若沒有支援更多的人力協助教師進行線上教學，除了線上教學狀況百出會影響教學之外，更嚴重的是還會波及實體教學的成效。

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希望教育部門能思考如何增加支援學校相關人力，硬體設備衝量達成後，更要增進學習品質的部分，否則在立意良善的政策下，結果卻無人受惠，恐怕不是大眾所樂見。

（作者是台北市教師會資訊部主任）

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