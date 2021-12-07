自由廣場》﹙北社評論﹚四個公投不同意（系列四之三） 公投綁大選，請投反對票

◎ 戴家旭

二○一八年，臺灣公投綁大選，一共有十個公投案，合併九合一選舉，還記得轟轟烈烈的到半夜還沒投完票，最後一些投票所，發生邊開票、邊投票的窘境。

時過境遷，你還記得二○一八年時，公投有哪些議題，你又投了哪些？

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提出公投綁大選的提案人江啟臣，提案內容是：「是否同意公民投票案公告成立後半年內，若該期間內遇有全國性選舉時，在符合公民投票法規定之情形下，公民投票應與該選舉同日舉行？」正方理由有三：一、可以提高投票率，讓公投能夠過關；二、降低行政成本；三、促進多元討論，讓政治人物無從閃躲。

我的想法是：首先，若公投議題本身足夠引起社會重視，為了公投而去投票，才符合公投法的目的；若只是為了大選本身，「順便」去投公投票，這樣的公投案就算過關，正當性也足以質疑。

其次，二○一八公投綁大選的經驗，開票開到半夜，投票也投票到半夜，根本未能降低行政成本。

最後，所謂促進多元討論，讓政治人物無從閃躲云云，更讓人覺得公投綁大選，是政治目的的產物。意圖要讓這個社會對政府的不滿，藉由公投綁大選，一次性的宣洩出來，恐怕才是公投綁大選的提案人江啟臣，真實的目的。

政治人物應該要看遠不看近、比氣長而非氣盛。就算二○二四年總統選舉，因為公投綁大選的緣故，把臺灣社會對民進黨執政的不滿，一股腦灌進總統選舉，導致民進黨失去政權；二○二八年的總統選舉，恐怕民進黨也會故計重施。這樣對臺灣社會，真的是好的嗎？恐怕未必。

更嚴重的，是公投議題非常多元，一般人根本就看不懂，霧煞煞。以這次的萊豬應不應該進口為例，你能夠回答，當年萊牛國民黨同意進口，為什麼同樣的標準，萊豬就應該禁止進口？完全不合邏輯。

公投綁大選這個議題，究其實質，就是在野黨希望藉此可以執政，達到政治目的而已。

不要讓民眾發生選擇障礙、拒絕讓臺灣社會，因為大選加上公投更加割裂，這次公投綁大選這個議題，請你勇敢的投下「反對票」。

(作者是北社社員、執業律師)

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