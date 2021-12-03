自由廣場》與台灣朋友談以色列如何促進身心障礙者權利

◎ 柯思畢（Omer Caspi）

保障和維護身心障礙者權利是人權和永續發展的關鍵面向，而現在又比以往任何時候更是如此：近期席捲世界的全球新冠疫情對身心障礙者的打擊最為嚴重。形塑一個包容性的後新冠未來勢在必行，這將是今年十二月三日國際身心障礙者日的願景。

上個月，敝辦事處有幸聯合舉辦了一場關於身心障礙者權利的全球合作暨訓練架構研討會，會中介紹了研討會主講人Odelia Fitoussi女士，也是聯合國身心障礙者權利委員會（CRPD）成員。我們有意在此重要領域以及其他人權相關議題上繼續與不同的台灣組織合作。

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以色列為所具備的各種措施和法律深感自豪，不僅保障身心障礙者的權利，還能確保其完全無障礙融入社會。多年來通過的立法保障了身心障礙者享有平等權利並免於歧視，同時保障所有身心障礙兒童和學生的特殊教育，使其就讀的任何教育機構都能滿足他們的需求。

以色列致力於支援身心障礙者並盡力確保其全方面性的無障礙。公共區域和交通工具幾乎皆可供輪椅通行，平等的就業機會受到反歧視法規的保障。事實上，法律要求僱員超過一百人的工作場所，不論私人企業或公家機關，分別須僱用佔其勞動力3％和5％的身心障礙者。

以色列民間社會組織在促進身心障礙者權利方面不遺餘力。在以色列有數十個非政府組織在此議題非常活躍，考量了身心障礙者生活的各個面向。

以色列私人企業還運用了其世界知名的創業能力，以提高身心障礙者的生活品質並確保他們掌握資訊。為此，近年來，數百家新創和高科技公司開發了一系列創新服務和無障礙技術。

以色列政府在培育創新生態系統和促進創業方面所付出的努力，使企業家得以在創造更加友善的世界上取得長足的進步。「My Eye」設備為一種可讀取文章、辨識臉部並為盲人或視障人士辨識產品的穿戴式設備，被《時代》雜誌評為二○一九年最佳發明。另有一家新創公司創造了一種穿戴式機械外骨骼，可讓脊髓損傷的人直立、行走、上下樓梯。這些發明只不過是以新創國家聞名世界的以色列帶來的部分成果。

在世界紀念國際身心障礙者日之際，以色列對在確保身心障礙者完全平等和無障礙取得的進步感到驕傲。我們始終致力於創新和合作，讓以色列及其他地區的所有身心障礙者能完全融入並享有無障礙生活。

（作者現任以色列駐台代表）

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