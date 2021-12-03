自由廣場》回應永山英樹：NHK沒錯

◎ 沈建德

台灣朋友永山英樹先生，昨天在自由廣場「請民進黨告訴日本媒體 台灣不屬於中國」一文披露，他抗議NHK「從中國獨立志向（意志）強烈的民進黨蔡英文政權」的報導不符事實。可是蔡英文至少自「兩國論」就認為一九四三年的開羅宣言台灣交給中華民國（見李登輝執政告白實錄第二二六頁），而一九四三年的中華民國就是中國。所以永山應請民進黨告訴日本媒體，台灣不屬於中華民國。

另外永山又說，民進黨沒人主張從中華人民共和國獨立，全台灣也沒人表示要自中國獨立，因為台灣根本不屬於中國，只有最後一句正確。因為，去年國共串通合辦開羅宣言光復台灣七十五週年，「台灣國」懸賞一億，要給拿得出這個開羅宣言的人，至今一年多無人領，而蔡英文的陸委會卻順著她的意思，表示《開羅宣言》係將台灣歸還給「中華民國」。

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事實上「開羅宣言」開頭就表明不是「共同聲明」，英文原稿也未同意中國併吞台灣，為反對中國野心，稿中還特別加上「三國決不為己圖利，亦無意拓展領土」。可是台灣歷史課本，例如三民書局出版，到今天還寫「開羅宣言支持中華民國在戰後取得台灣」。主編薛化元，據說去年的北社募款餐會被在場來賓質疑此事時答稱，他只是該書局編輯委員中的一個，意思好像無能為力。

而民進黨的立委，我親自接觸的，台南三個，台北、嘉義、屏東各一，至今沒有結果，很難肯定「獨立志向」，其中有兩個的居然要我開出版社編一本出來和現有課本爭。領台灣人薪水不做事，還說風涼話。

（作者為留美企管博士，前中興大學企管系副教授，https://www.facebook.com/TPGOF）

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