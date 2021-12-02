自由廣場》請民進黨告訴日本媒體 台灣不屬於中國

◎ 永山英樹

聽到NHK在十一月卅日的一段報導中提到「從中國獨立志向（意志）強烈的民進黨蔡英文政權」，於是我打電話到NHK觀眾服務中心去投訴，你們報導錯了。民進黨裡面沒人主張從中華人民共和國獨立，全台灣也沒人表示要自中國獨立，因為台灣根本不屬於中國。

NHK對我說「那只是你個人的意見，其他媒體也都這麼報導。」他們說的沒錯。日本的電視台和報紙等媒體在談及「民進黨」時，往往用「具有從中國獨立出去的民進黨」這種說法來介紹。其實是因中國常常宣傳，民進黨是將台灣從中國分裂出去的台獨勢力。日本媒體或因受騙，或因看中國臉色而接受宣傳。而這種狀況只有百害而無一利，因為日本民眾很容易被誤導為台灣其實是中國的一部分，中國反對台獨有道理。

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在談話中，我問及「日本有從中國獨立出去的問題嗎？」，對方說「沒有，日本是獨立國家」，我再問「那台灣有嗎？」對方就拒絕回答。其實他知道，台灣也是獨立國家，但NHK等媒體不能公開否認「台灣是中國一部分」的宣傳。NHK害怕被中方關閉他們在中國的駐點，正是理由之一！而這正是有良知的日本人所憂慮的。

我跟NHK強調「日本媒體都錯了」後，就建議NHK請駐台北的特派員到民進黨去問一下，該黨有沒有人希望從中國獨立。到時候就會知道你們的報導完全不符事實。而一旦你們知道有錯，就再也不會用「具有從中國獨立志向」這樣的形容嗎？對方回答「有錯就改，這是媒體的義務。我們就不這麼說了。」

我想，NHK當然不會認真接受我的建議，要特派員去採訪民進黨。但個人倒想建議民進黨，先查一下日本媒體是如何形容民進黨，然後再向各個媒體說明「台灣是一個主權獨立的國家，從不隸屬中國。民進黨從來沒有尋求從中國獨立」，藉此要求停止不實的報導，以導正國際視聽。

（作者為台灣研究論壇會長、日本籍）

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