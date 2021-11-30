社論》歡迎來自波羅的海的友人

來自立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞等波羅的海三國國會議員團，週日抵達我國，參加本週「開放國會論壇」。這是繼美國議員本月兩度組團來訪後，北歐的愛好民主自由友人到訪。有如立陶宛議員馬爾德基斯所說，立國對台灣的支持超越黨派，此行前來傳達支持之意。在台灣面對中國武嚇脅迫之際，這些來自波羅的海、美國的道義聲援，台灣人民要表達敬謝之意。

同為民主國家的立陶宛與我國，去年以來關係大有進展。武漢肺炎爆發初期，台灣向立國贈送口罩及醫療器材，疫情和緩之後，立國投桃報李，為處於疫苗荒的台灣回贈疫苗，讓台灣人民極為感心。隨著雙邊關係日趨緊密，兩國互設代表處，駐立陶宛台灣代表處本月中旬於立國首都維爾紐斯成立；在中國的邦交國中，這是唯一以台灣之名設立的代表處。

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立陶宛對我國友善，其來有自。由三個黨派組成的聯合政府，一年前上任後強調，要以價值觀為發展外交政策的基本，積極反對侵犯人權與民主自由的行為，並捍衛全球各地的自由奮鬥者，包括台灣與白俄羅斯。其後，這一價值觀外交逐步實行，長期反對俄羅斯的立陶宛，視中國為俄羅斯盟友，尤其中國的人權紀錄令人搖頭，與立國的價值觀外交格格不入；今年五月立國退出中國與歐洲國家的十七加一合作機制，是具體例證。

立國與台灣互設代表處，有志一同，基於民主自由的價值觀，也得到來自美國、英國和歐盟的支持。今年九月歐盟發表「台歐盟政治關係暨合作」，闡明歐盟雖承認北京，仍支持立國提升與台灣關係，有如歐洲議會對中關係代表團長包瑞翰指出：設立台灣代表處完全與歐盟的一個中國政策相符，歐盟從來沒有同意中國的一個中國原則；這是很大的不同，我們不容北京強加他們的觀點。

價值觀之外，立陶宛與台灣有著歷史和經濟方面的共同經驗。歷史上，立陶宛以往受到外來勢力侵擾，瑞典、納粹德國、蘇聯都曾侵佔它，立陶宛深刻體會與大型威權國家為鄰的處境，這和台灣歷經外來政權統治與強鄰威脅的情況相似。正因如此，一九九○年立陶宛是第一個宣告脫離蘇聯的加盟共和國，也不加入俄羅斯主導的獨立國協。經濟方面，立國曾以蓬勃發展而有「波羅的海之虎」稱號，與台灣名列「東亞四虎」相近。近年它的科技產業如雷射、半導體、生醫、海洋科學、農業也頗有表現，如今正積極經由實現供應鏈多樣化增進與其他民主國家團結，和台灣在晶片等領域尤有合作的可能。

立國對台灣友善，玻璃心的中國很感冒。近數月來，隨著台立關係日趨緊密，中國對立國實施經濟報復，也降低兩國外交級別。然而，立國不像歐洲有些國家那麼畏懼中國，因為它對中國的經濟依存度不高，向中國出口只占總出口的一％。同時，立國位處地理要地，中國通往歐洲的貨運鐵路經過立國，以致中國雖為報復而停止對立國的鐵路貨運，經過立國通往其他歐洲國家的路線仍照常運作。

面對威權強鄰，台灣與波羅的海三國有共同經驗，台灣還曾借鏡三國。一九八九年，三國共組抗議蘇聯的波羅的海之路，兩百萬人參加，以「自由之鏈」著稱的人群接龍長達六百公里，連通三國首府。這一行動，加上對抗蘇聯的流血犧牲奮鬥，不但促成立陶宛於次年三月獨立，也引發其他蘇聯加盟共和國的骨牌效應，最終導致蘇聯解體，史稱「歌唱革命」。

有此範例，我國於二○○四年大選前，有二二八牽手護台灣活動；北起基隆，南到屏東，兩百萬台灣人牽手形成五百公里接龍，是台灣有史以來最大規模活動，抗議中國部署飛彈對付台灣。主其事的李應元，即受波羅的海三國以「自由之鏈」對抗強權所啟發，既展現台灣人民不向中國屈服的決心，也對一個月後的大選產生重大影響。

如今，民主台灣受共產中國威脅，歐盟瞭解以行動支持台灣，對其自身的安全也有保障。波羅的海三國都是民主國家，外交常一起行動合作，中國的野心崛起，正是促成三國力挺台灣的主因。儘管中國對三國議員組團支持台灣暴跳如雷，揚言報復，但有如遭點名的立陶宛國會議員薩卡利埃內所說，被中國列入黑名單其實很榮幸。

台灣堅守民主自由人權，不受中國打壓威嚇，美國及波羅的海三國議員先後來訪，提供對抗專制國家的經驗與助力，在打造有韌性的民主國家之路，得道多助，有愛好自由的友人同行，增益台灣的信心。

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