自由廣場》思考「主動」的保台戰略

◎ 宋啓成

第一次世界大戰後，以堅固防線抵擋敵軍進犯成為主流，法國馬其諾防線、德國大西洋長城，與1970年代初以色列的巴列夫防線，都是這類思維的產物，目的都與增加敵人入侵的難度與複雜度有關。遺憾的是，他們的敵人都採取了不對稱作戰方式：德軍改走馬其諾防線保衛不了的阿登森林區；盟軍以空中攻勢瓦解德軍大西洋長城；埃及以高壓水柱突破以色列的巴列夫防線。統統不按牌理出牌。

尤有甚者，這類以防禦為基礎的備戰作為，不易掌握主動，有利敵人綜合運用多種手段，致守軍疲於奔命。

請繼續往下閱讀...

近日，行政院通過「海空戰力提升計畫採購特別預算案」，將投入2373億元採購巡邏艦、飛彈等；專家分析，此將與「刺蝟、毒蠍」戰術精神相符。換言之，強化海空武力與購置飛彈，對解放軍突破台灣海峽這道天然障礙的難度與複雜度，確實提昇不少。然而這些武器裝備畢竟不是萬能，設計與性能和所針對的攔截、打擊對象一樣，都有一定的限制。倘若中共投入當今科技難以剋制的極音速、匿蹤、微型、無人等武器，並搭配現役、老舊，或足可消耗國軍飛彈的裝備時，會不會讓國軍的防衛出現破口？

故就戰略角度而言，爭取「主動」、靈活運用多種武器裝備與戰法，對整體戰力屬劣勢的台灣相當重要。因為單一武器系統與戰法猶如疫苗，無法對抗種種威脅，必須審慎思考，結合各種國防力量，進一步確保台海和平。

（作者為前國防大學戰爭學院上校教官，世新大學助理教授 ）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法