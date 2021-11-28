自由廣場》談精神障礙強制住院之司法審查

◎ 潘欣榮

日前，拜讀沈政男醫師於貴報之投書，提及有關歐盟各國精神障礙強制住院決定之報告，並基此反駁「限制人身自由只能由法官來決定」，惟其對引用文章之解讀，有諸多之謬誤，筆者以為有澄清之必要。

首先，沈醫師該文所引用之文獻，乃European Psychiatry於2020年八月所發表之Compulsory admissions of patients with mental disorders: State of the art on ethical and legislative aspects in 40 European countries。其將強制入院決定（compulsory admission）區分為醫療（medical model）與法律（legal model）二種模式，前者將非自願入院視為一種健康程序，因此，法定機構（法官、市長等）僅具有控制和驗證醫務人員提出的入院建議的職能；而後者則強調對人身自由的限制只能由法官決定，醫療機構只能做為諮詢。並且，根據該研究報告調查結果，歐盟四十個國家中，有三十三國採取法律模式，僅有六個國家採取了醫療模式，另英國則依其地域之不同分別採取法律模式或醫療模式。

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但以上資料並不代表法院在強制入院措施中無介入的可能性，在採取醫療模式的國家中，如芬蘭、挪威和瑞典，雖然沒有法官參與強制入院的決定，但該強制入院的合法性仍須受司法機關的審查，同樣的，在英國亦是如此，僅有北愛爾蘭一區完全不受司法審查的羈束。亦即，在歐盟四十個國家中，有三十七個國家中關於強制入院的決定是受到司法審查的羈束，而該文的結論更強調司法審查在強制入院決定的重要性，只有司法審查的介入才能保障人身自由，此即我國憲法第八條所強調的，人身自由受憲法保障，非由司法警察機關依法定程序，不得逮捕拘禁。沈醫師所言，完全與該篇研究報告結論背道而馳。

至於沈醫師所另提及的防疫隔離措施，司法院大法官於釋字第690號已作出明確解釋，雖然傳染病防治法賦予行政機關強制隔離措施權限並不違憲，惟關於其隔離期間仍應有合理上限，並應建立受隔離者或其親屬不服得及時請求法院救濟制度，立法院乃因此修訂傳染病防治法，對隔離措施之範圍及期間作出限制，並賦予受處分者提起司法救濟的可能性，而現行各地方政府機關在發強制隔離處分書時，亦會告知當事人對該處分不服，得向法院提起司法救濟（提審或訴願）之權利，並非如沈醫師所言，完全放由行政機關決定。

事實上，根據全球潮流的發展，關於身心障礙者人身自由權的保障已成為共識，身心障礙者權利公約更規定，身心障礙者不被非法或任意剝奪自由，任何對自由之剝奪均須符合法律規定，且於任何情況下均不得以身心障礙作為剝奪自由，其並應獲得必要的司法保護，包括透過提供程序與適齡對待措施。無論其強制入院措施是否由法官決定，但對該強制入院措施的合法性應受司法審查拘束，乃無庸置疑。（作者為前最高法院法官助理，現為執業律師）

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