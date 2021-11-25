自由廣場》（金恒煒專欄）黃偉哲是不是校園抓耙仔？

台南市長黃偉哲是不是黨國時代的鷹犬「線民」？這是嚴肅的課題，當事人與民進黨必須嚴正看待，不要以為風波一過就能船過水無痕。民進黨通過「提名特別條例」，賦予黨主席大到匪夷所思的權力，集提名權於一身；六都直轄市現任市長尋求連任不必初選，形式上由主席徵召即完成。黃偉哲的現任優先碰到線民事件能不能過關？這不是黃偉哲一人的困局，也會成為民進黨的困局。

事發之後，黃偉哲的表現頗有令人置疑的地方。首先傳聞沸沸揚揚了一個多月，黃偉哲沒有任何自清聲明，卻在最敏感時候溜進醫院，完全不符「危機處理」原則，難怪有媒體暗指他是「病遁」。

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其次，出院後黃偉哲強調「我不是（A143線民）」外，臉書上表白自己「向警察局報案」；也有媒體報導，黃第一時間用的字眼是「備案」。無論「報案」還是「備案」，都不是逕行提告。重點是黃偉哲「妨害名譽」之訴，在大法官釋憲後難以成立，以拖待變罷。

最離奇的是黃偉哲回答記者的訪問。首先認定促轉會資料來自情資機關，「覺得存疑」云云。這是斧底抽薪之計，就是徹底否定促轉會所開放的監控檔案為真，從而取消「A143」，那麼「黃偉哲就是A143」說自不能成立。然而前有黃國書案證明檔案不假，再說，促轉會的資料固來自情資機關，卻是數十年累積下的第一手如假包換的「秘密檔案」。

黃偉哲另一辯解更有趣，他說：三、四十年前學生沒權力，所以沒有出賣的權益。沈政男醫生與農推系的黃偉哲同住台大男十一舍的，雖然替黃喊冤，但指出兩點：「十一舍幾乎都是醫學院學生」，但也有少數其他院系生不知道「如何安插進來」，「安插」二字吃緊；沈政男說醫學生成立了沒有登記的「噬箘體」，「秘密集會」的開會通知竟落入教官手裡，教官且在開會時敲門入室。這表示確有爪耙仔嚴密監視他們、打他們報告。

校園「爪耙仔」有沒有權力？「爪耙仔」居體系中最低層次；連捷克總統哈維爾所說「無權者的權力」的邊都摸不著。且「沒有權力」並不代表沒有「出賣」；「出賣」是抓耙仔的「天職」。有的校園抓耙仔是有大大的權力，也有大大的利益，如馬英九、胡志強之流。影射黃偉哲是抓耙仔的許忠信，當年也住台大十一舍，也有調查局以每月五千元來收買他。依監控檔案，「A143」是「農推系」、屬「支津佈建」，「主動提供情報」、佈建對象之一是「偏激社團」，而「噬菌體」是「鼓吹民主改革與台灣獨立」，當然屬「偏激團體」。

以上所述不是故入人罪；只是表明黃偉哲的自辯之辭漏洞很多，很難取信於人。從「病遁」到「報案」到自白，明顯難以自圓其說。這個大問號一日不解，質疑就一日不能除，如果民進黨一直惦惦不作為，不拿出辦法釋選民之疑，二○二二黃偉哲台南市長連任就難難難！鐵贏市台南或有易幟的可能。這才是重點。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）

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