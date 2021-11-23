自由廣場》假新聞愛好者愈喜歡

◎ 張約翰

相信你的身邊也有這種朋友：幾乎天天傳、甚至一天傳好幾則假新聞，勸不聽也不怕事實查核打臉，沒有什麼能阻止他。一般人都以為這種負面行為與政治意識形態相關，亦即某個陣營支持者比另一個陣營的更愛傳假新聞，不同陣營互相指責對方所支持的意識形態使人盲目，因而愛傳假新聞。

台灣早就充滿各種互相指控的標籤，像是人一藍腦就殘、一四五○等等，彷彿意識形態是一種原罪，支持某個意識形態就一定低人一等。這樣對減少假新聞傳播沒有什麼幫助。美國《科學人》（Scientific American）網站這個月刊出一篇由杜克大學商學院助理教授卡卡爾（Hemant Kakkar）與研究生洛森（Asher Lawson）合寫的研究成果摘要省思，他們指出，簡單將傳假新聞與意識形態立場劃上等號，只會使政治極化加劇。

請繼續往下閱讀...

他們進行了一系列研究，探討人格特質與傳假新聞的關係，尤其集中在五大人格特質中的自律性（conscientiousness）。這裡補充一下：自律性是五大人格特質之一，雖然可能一般都以為它是種道德品質，但其高低並不指本質上的正面或負面，而應視脈絡而定。

首先，他們測量參與者的政治意識形態與自律性，再給參與者看新冠肺炎相關新聞與假新聞，結果發現，不分自由、保守派，都會因為太希望相信某個新聞是真的，有時會把假新聞當真，也會傳出去。自律性愈高愈不會傳，但自律性低的參與者中，保守派傳假新聞則明顯比自由派多。

他們接下來針對低自律性保守派以問卷了解其「求亂的慾望（desire for chaos）」、保守派政經議題支持度、川普支持度、主流媒體信任度、花在社群媒體的時間。結果發現低自律性保守派傳假新聞只與求亂的慾望相關，唯有天下大亂才能破壞現有政治與社會體制，使得優越的保守派思想能取得宰制。最後他們認為很不幸的是，標出假新聞對低自律性保守派沒有用，因為低自律性保守派根本不相信事實查核機構，目前除非社群平台出手刪禁，否則幾乎沒有機制可以阻止他們繼續轉傳會傷害他人的假新聞。

筆者認為，假新聞，或說謠言自古就有，而且一直是作戰工具之一，但並非沒有方法減少唯恐天下不亂的假新聞愛好者造成的傷害。方法很基本，就像防疫要戴口罩勤洗手社交距離打疫苗一樣，把假新聞視為一種病毒，個人做好不隨意點閱轉傳、不因為立場相同就全盤相信、不在社群平台與假新聞愛好者互動等防疫措施，減少自己染疫的機會，假新聞的擴散就較能得到控制。

（作者是世新大學傳播博士）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法