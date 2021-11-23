自由廣場》﹙北社評論﹚走在文協百年軌道上的本土教育

◎ 李川信

欣逢台灣文化協會成立百周年，教育部舉辦《本土三十前瞻踏實～本土文化教育研討會》，為累積本土文化底蘊，為本土教育延續與傳承，深具時代意義。

一九二一年文協成立後，台灣是台灣人的台灣，是台灣主體文教向上提升的核心精神，然而因皇民化運動及國府戒嚴的威權統治，中斷了超過半世紀；解嚴後的一九九０年，為延續文協精神，民間倡議推動本土教育近卅年，以文教為基礎工程，讓國家軟實力彰顯民族自信心，建構正常國家，其過程縱有波折起伏，然大致往正面方向前進，而且近幾年來在教育部潘文忠部長的積極推動下，已具體呈現效果，本土化就是國際化已成學界共識。

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現行國高中課綱，重視人權、生命教育，台灣文史比重大幅增加，台灣史單獨成課，文言文比例相對調降。國家語言發展法立法後，教育部也確定本土語言在十二年國教中全面實施。文化部啟動國家文化記憶庫，重建台灣藝術史，這些都是推動文化教育本土化的藍圖。

教育部又先後在台灣圖書館成立「台灣學研究中心」及「本土教育資源中心」，加強本土教育資源的整合與發展，支援本土教育學術研究，更定期出版《台灣學》及《在地雜誌》，讓更多學理及實作有發表的園地。

本土教育的推動，在不同學科領域皆有具體成果，為回顧本土教育成長的軌跡與未來展望，教育部將於十一月廿六、廿七日在國立臺灣圖書館地下一樓國際會議廳盛大舉辦《本土三十前瞻踏實～本土文化教育研討會》。

本次研討會將以「文學、美術、音樂、科技、歷史、地理、生態、教育、社會、民俗」十個本土文化教育學理主題為主軸，邀請國內推動本土文化教育的學者、專家、教師分別以各主題的「特色與前瞻」與「如何走進課室」進行深入對談，期待能為本土教育的學術論述建立更寬廣、完整的基礎。

全國廿二個直轄市及縣市、臺灣博物館、臺灣文學館、與臺灣圖書館，則以海報展演形式，配合十個主題呈現本土教育的在地經驗與實踐，期望透過地方與館所的本土文化教育成果，提供社會大眾一個瞭解本土、親近本土並參與本土的場域，本研討會精彩可期，邀您共同參與。

（作者是台灣社社長，教育部本土教育會委員）

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